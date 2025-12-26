വെള്ളി, 26 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
നൈജീരിയയിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് താവളങ്ങളില്‍ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം

ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണിതെന്നും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

B‑2 Stealth Bomber
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (09:06 IST)
നൈജീരിയയിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് താവളങ്ങളില്‍ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമാക്രമണം. നൈജീരിയയിലെ ക്രിസ്ത്യാനികള്‍ക്ക് എതിരെയുള്ള പീഡനങ്ങള്‍ തടയുന്നതില്‍ അവിടുത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും നിരപരാധികളായ ക്രൈസ്തവര്‍ക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കുള്ള തിരിച്ചടിയാണിതെന്നും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ആക്രമണം നടത്തിയത് നൈജീരിയ സര്‍ക്കാരിന്റെ അറിവോടെ ആണെന്നും നിരവധി ഭീകരാര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. ട്രംപ് തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെയാണ് ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഭീകരവാദികള്‍ക്കെതിരെ സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒക്ടോബര്‍ അവസാനം മുതല്‍ ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് ആക്രമണം നടത്തുന്നത്.


