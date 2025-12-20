സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 20 ഡിസംബര് 2025 (08:55 IST)
സിറിയയിലെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളില് അമേരിക്കയുടെ ഓപ്പറേഷന് ഹോക്കി. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആയുധ കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണമെന്ന് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് പറഞ്ഞു. അമേരിക്കന് സൈനികര് കൊല്ലപ്പെട്ട ആക്രമണത്തിന് മറുപടിയാണ് നല്കിയത്.
ബിബിസിയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഡിസംബര് 13ന് സിറിയയിലെ ഐഎസ് ആക്രമണത്തില് രണ്ട് അമേരിക്കന് സൈനികരും ഒരു ഭാഷാ പരിഭാഷകനും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കന് പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാള്ഡ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സിറിയയിലും ഇറാക്കിലുമായി 7000 ത്തോളം ഐഎസ് ഭീകരാര് ഉണ്ടെന്നാണ് യുഎന് കണക്കുകള്.