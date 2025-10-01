സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
ബ്രസീലില് അമ്മയുടെ ഗര്ഭധാരണം തടയാന് ഉപയോഗിച്ച ഗര്ഭനിരോധന കോയില് കയ്യില് പിടിച്ചു നില്ക്കുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായി. ഗോയിയാസിലെ നെറോപോളിസിലെ സാഗ്രാഡോ കൊറാക്സോ ഡി ജീസസ് ആശുപത്രിയിലാണ് മാത്യൂസ് ഗബ്രിയേല് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആണ്കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്.
കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ ക്വിഡി അറൗജോ ഡി ഒലിവേര ഏകദേശം രണ്ട് വര്ഷമായി കോപ്പര് കോയില് എന്നറിയപ്പെടുന്ന
ഗര്ഭനിരോധ മാര്ഗം (ഐയുഡി) ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഗര്ഭധാരണം തടയുന്നതില് ഈ ഉപകരണം 99 ശതമാനത്തിലധികം ഫലപ്രദമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.ഗര്ഭധാരണം തടയുന്നതിനായി ഗര്ഭാശയത്തിനുള്ളില് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ, ടി ആകൃതിയിലുള്ള ഉപകരണമാണ് ഐയുഡി. ഗര്ഭാശയത്തിലേക്ക് ചെമ്പ് പുറത്തുവിടുന്നതിലൂടെയും, ബീജത്തിന് പ്രതികൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയും ഇത് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. തരം അനുസരിച്ച്, ഇത് അഞ്ച് മുതല് പത്ത് വര്ഷം വരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും.
പതിവ് പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് താന് ഗര്ഭിണിയാണെന്ന് ക്വിഡി മനസ്സിലാക്കിയത്. കോയില് അപ്പോഴും സ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല് അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഗര്ഭധാരണത്തെ അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് വിശദീകരിച്ചു, അതിനാല് അത് അവരുടെ ഗര്ഭപാത്രത്തിനുള്ളില് തന്നെ തുടര്ന്നു.
അ ഗര്ഭധാരണത്തിന് വെല്ലുവിളികളില്ലായിരുന്നു. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്കിടയിലും, അവളുടെ കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായി പ്രസവിച്ചു.
പ്രസവമുറിയില് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോയില്, ഒരു ചെറിയ ട്രോഫി പോലെ മാത്യൂസ് ഉപകരണം പിടിച്ചു നില്ക്കുന്നതായി കാണാം. ചിത്രത്തോടൊപ്പം പങ്കിട്ട അടിക്കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: 'എന്റെ വിജയ ട്രോഫി പിടിച്ചുകൊണ്ട്: എന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന് കഴിയാത്ത ഐയുഡി!'. അമ്മയും കുഞ്ഞും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് അറിയിച്ചു.