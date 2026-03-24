ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ ലോക നേതാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (11:41 IST)
ഇറാനെതിരായ യുദ്ധത്തില് പങ്കുചേരാന് ലോക നേതാക്കളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഇസ്രായേല് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു. ഇറാന് സാധാരണക്കാരെയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും യൂറോപ്പ് അടക്കം ആക്രമിക്കാന് കഴിവുണ്ടെന്നാണ് ഇറാന്റെ അവകാശവാദമെന്നും ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു വ്യക്തമാക്കി. ഇറാന് ലോകത്തെ ആകെ അപകടത്തിലാക്കുന്നുവെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മിഡില് ഈസ്റ്റില് അഞ്ച് ദിവസത്തെ വെടിനിര്ത്തല് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാന് താല്ക്കാലിക ആശ്വാസം നല്കി പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ്. ട്രൂത്ത് സോഷ്യല് വഴി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയ പ്രസിഡന്റ് അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സമീപകാല ചര്ച്ചകള് 'വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു' എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു.
കരാറിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇറാനിയന് ഊര്ജ്ജ നിലയങ്ങളിലോ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലോ ആക്രമണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ട്രംപ് ഉറപ്പുനല്കി. അതേസമയം ആഴ്ച മുഴുവന് ചര്ച്ചകള് തുടരും. ഭാവിയിലെ സൈനിക അല്ലെങ്കില് നയതന്ത്ര നടപടികള് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചര്ച്ചകളുടെ വിജയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.