ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026
നിർണായക നീക്കവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,അമേരിക്ക–ഇറാൻ നയതന്ത്ര ചർച്ചകൾക്ക് ഇസ്ലാമാബാദ് വേദിയൊരുക്കും? , നിർണായക ഇടപെടൽ

ഇറാനിലെ ഊര്‍ജ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ 5 ദിവസത്തേക്ക് താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചതായുള്ള അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നയതന്ത്രനീക്കം.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്‍ച്ച് 2026 (09:58 IST)
ഇസ്ലാമാബാദ്: പശ്ചിമേഷ്യന്‍ യുദ്ധം ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന സ്ഥിതിയില്‍, അന്താരാഷ്ട്ര നയതന്ത്രരംഗം
നിര്‍ണായക വഴിത്തിരിവിലാണ്. ആഴ്ചകളായി തുടരുന്ന മേഖലയിലെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങള്‍ക്ക് അന്ത്യം കുറിക്കാനായി ഈ ആഴ്ച ഇസ്ലാമാബാദില്‍ വെച്ച് അമേരിക്കയുടെയും ഇറാന്റെയും ഉന്നത പ്രതിനിധികള്‍ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഇറാനിലെ ഊര്‍ജ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങള്‍ 5 ദിവസത്തേക്ക് താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചതായുള്ള അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നയതന്ത്രനീക്കം.


പാകിസ്ഥാന്‍, തുര്‍ക്കി, ഈജിപ്ത് എന്നീ മൂന്ന് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ സംയുക്തമായാണ് അമേരിക്കയേയും ഇസ്രായേലിനെയും ചര്‍ച്ചകളിലേക്കെത്താനായി ശ്രമിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെ ഡി വാന്‍സ് ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം അമേരിക്ക നടത്തുന്ന സമാധാന ശ്രമങ്ങളെ പറ്റി അറിവുണ്ടെങ്കിലും ധാരണയിലെത്തിയെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിലാണെന്നാണ് ഇസ്രായേലിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍.

ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്‌കിയാനുമായി നേരിട്ട് ഫോണ്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുകയും മേഖലയില്‍ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ പൂര്‍ണ പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പാക് സൈനിക മേധാവി ഫീല്‍ഡ് മാര്‍ഷല്‍ ആസിം മുനീര്‍ ട്രംപുമായും ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റുമായും ഒരേസമയം ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി. ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ സൈനിക-സിവില്‍ നേതൃത്വം ഒരേ ദൗത്യത്തില്‍ ഇത്ര സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തുന്നത് അസാധാരണമാണ്.

എന്നാല്‍, ഈ ചര്‍ച്ചകള്‍ ശരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഗൗരവമുള്ളതാണ്. ട്രംപ് ഇറാന്‍ ഒരു 'രഹസ്യ നേതാവ്' വഴി ചര്‍ച്ചകള്‍ ആരംഭിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോള്‍, ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ 24 ദിവസമായി ഒരു ചര്‍ച്ചയും നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി നിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇസ്രായേലാകട്ടെ, ധാരണകളിലെത്തിയെന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഞെട്ടലോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇത് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാണോ എന്നത് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മാത്രമെ വ്യക്തമാകുകയുള്ളു..




