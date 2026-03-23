അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 23 മാര്ച്ച് 2026 (14:12 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷം അതിഗുരുതരമായ
പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്ന് സൂചന. ബ്രിട്ടീഷ് റോയല് നേവിയുടെ ആണവ ശക്തിയുള്ള അന്തര്വാഹിനി HMS ആന്സണ് അറബിക്കടലിന്റെ വടക്കന് ആഴക്കടല് ഭാഗത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചതായി ഡെയ്ലി മെയിലിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പെര്ത്തില് നിന്ന് മാര്ച്ച് 6ന് പുറപ്പെട്ട ഈ അന്തര്വാഹിനി ഏകദേശം 5,500 മൈല് സഞ്ചരിച്ചാണ് നിലവിലെ സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇറാനെ ആക്രമണപരിധിയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് എച്ച് എം എസ് നിര്ത്തിയിരിക്കുന്നത്.
എച്ച് എം എസ് ആന്സണ്
97 മീറ്റര് നീളമുള്ള ആണവ അന്തര്വാഹിനി HMS ആന്സണ് 142 കോടി യൂറോ ചെലവില് നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ്. 1,000 മൈല് (1,600 കി.മി.) ദൂരപരിധിയുള്ള Tomahawk Block IV ലാന്ഡ്-അറ്റാക്ക് ക്രൂസ് മിസൈലുകളും 14 മൈല് വരെ ദൂരമുള്ള Spearfish ഹെവിവെയ്റ്റ് ടോര്പ്പിഡോകളും ഇതില് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 300 മീറ്റര് ആഴത്തില്, 56 കി.മി./മണിക്കൂര് വേഗതയില് മുങ്ങിക്കിടന്ന് ഇന്ധനം ആവശ്യമില്ലാതെ 25 വര്ഷം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന് ശേഷിയുള്ള ഈ വാഹിനി, 98 ഓഫീസര്-ക്രൂ അംഗങ്ങള്ക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യ ശേഖരം 3 മാസം വഹിക്കും. 3,500 മൈല് ദൂരത്ത് ഒരു കപ്പലിനെ പോലും തിരിച്ചറിയാന് ശേഷിയുള്ള Sonar 2076 സംവിധാനം ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ആന്സണ് '- ആക്രമണ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന നിമിഷം ജലപ്പരപ്പിനടുത്ത് ഉയര്ന്ന് നാലു മിസൈലുകള് ഏതൊരു
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും ഒരേസമയം എയ്തു വിടും.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കില് ഭീഷണി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇറാനിയന് മിസൈല് സൈറ്റുകള് ആക്രമിക്കാന് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക ആസ്ഥാനങ്ങളായ RAF ഫെയര്ഫോര്ഡ്, ഡീഗോ ഗാര്ഷ്യ എന്നിവ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന് അനുമതി നല്കിയതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് പുതിയ വിന്യാസം. ഡിയാഗോ ഗാര്ഷ്യ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാന് അനുമതി നല്കിയതിന് പിന്നാലെ തന്നെ ബ്രിട്ടന് ഈ ഭ്രാന്തന് ആശയത്തില് നിന്നും പിന്വാങ്ങണമെന്ന് ഇറാന് ആവശ്യ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാന് അമേരിക്ക ഇറാന് നല്കിയ സമയപരിധി ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് കൂടിയാണ് ബ്രിട്ടന് തങ്ങളുടെ ആണവ അന്തര്വാഹിനി കപ്പലിനെ മേഖലയില് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മേഖലയില് കൂടുതല് അനിശ്ചിതത്വമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയായ സ്റ്റാര്മറുമായി അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഫോണ് വഴി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഹോര്മുസ് തുറക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചകളാണ് ഇരു നേതാക്കളും ചര്ച്ച ചെയ്തതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.