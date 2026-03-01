ഖമനേയിയുടെ കൊലയാളികളെ വെറുതെ വിടില്ല, ഏറ്റവും വിനാശകരമായ ആക്രമണങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നു, ഭീഷണിയുമായി ഐആർജിസി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ഞായര്, 1 മാര്ച്ച് 2026 (10:52 IST)
ടെഹ്റാന്: ഇറാന് സുപ്രീം ലീഡര് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രായേലിനെയും അമേരിക്കന് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ആക്രമണ ഓപ്പറേഷന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാന് ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര് (IRGC).
ഈ ഓപ്പറേഷന് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് ആരംഭിക്കുമെന്നും മേഖലയിലെ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളും അമേരിക്കന് ഭീകരവാദ താവളങ്ങളുമായിരിക്കും ലക്ഷ്യമെന്നും ഐആര്ജിസി അറിയിച്ചു. ഞങ്ങള്ക്ക് മികച്ചൊരു നേതാവിനെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തില് അനുശോചിക്കുന്നു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഏറ്റവും ക്രൂരരായ കൊലയാളികളുടെ കൈകളാല് ഖമനേയി കൈവരിച്ച രക്തസാക്ഷിത്വം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാര്ഥമായ സേവനങ്ങള് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അടയാളമാണ്. ഇറാനിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രതികാരത്തിന്റെ കൈകള് അവരെ വെറുതെ വിടില്ല. ഐആര്ജിസി വ്യക്തമാക്കി.ഇറാന് കാബിനറ്റും 'ഈ മഹാപാതകം ഒരിക്കലും ഉത്തരമില്ലാതെ പോകില്ല' എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
IRGC
കമാന്ഡര് മേജര് ജനറല് മുഹമ്മദ് പക്പൂര്, സുപ്രീം നാഷണല് സെക്യൂരിറ്റി കൗണ്സില് സെക്രട്ടറി അഡ്മിറല് അലി ഷംഖാനി എന്നിവരും ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇറാന് ഭരണം ഇടക്കാലത്ത് പ്രസിഡന്റ്, ജുഡീഷ്യറി മേധാവി, ഗ്വാര്ഡ്യന് കൗണ്സില് അംഗം എന്നിവരടങ്ങിയ ത്രിമൂര്ത്തി ഭരണ സമിതി ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഇറാന് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ അറിയിച്ചു.
ഖമനേയിയുടെ മകള്, പേരക്കുട്ടി, മരുമകള്, മരുമകന് എന്നിവര് ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാന് സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരമോന്നത നേതാവിന്റെ മരണത്തില് ഇറാന് 40 ദിവസം ദേശീയ ദുഃഖവും ഏഴ് ദിവസം പൊതു അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.