വ്യാഴം, 11 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ബ്രിട്ടീഷ് സീരീസ് പീക്കി ബ്ലൈന്‍ഡേഴ്‌സിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ചതിന് നാലുയുവാക്കളെ താലിബാന്‍ അറസ്റ്റുചെയ്തു

സര്‍ക്കാരിന്റെ ദുരാചാരനിവാരണ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

taliban
taliban
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 11 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (10:46 IST)
ബ്രിട്ടീഷ് സീരീസ് പീക്കി ബ്ലൈന്‍ഡേഴ്‌സിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് പൊതുസ്ഥലത്ത് നടന്നതിന് താലിബാന്‍ നാലുയുവാക്കളെ തടവിലാക്കി. വിദേശ സംസ്‌കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ഇവരെ തടവിലാക്കിയതെന്ന് താലിബാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കാരിന്റെ ദുരാചാരനിവാരണ മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

പാശ്ചാത്യ ചലച്ചിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അനുകരിച്ചതിന് പുരുഷന്മാരെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയും പുനരധിവാസ പരിപാടിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങളുടെതായ മതവും സംസ്‌കാരവും മൂല്യങ്ങളും ഉണ്ട്. നിരവധി ത്യാഗങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ ഈ രാജ്യത്തെ ഹാനികരമായ സംസ്‌കാരങ്ങളില്‍ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങള്‍ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വക്താവ് പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :