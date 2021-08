അക്രമത്തെയല്ല മറിച്ച് ക്രമസമാധാനപാലനത്തെ രാജ്യങ്ങള്‍ ബഹുമാനിക്കണം. പാകിസ്താന്‌ അഫ്ഗാനിസ്താനെ വിഴുങ്ങുന്നതിനും താലിബാന് ഭരിക്കുന്നതിനും കഴിയില്ല. കാരണം അഫ്‌ഗാൻ ഒരു വലിയ രാജ്യമാണ്. നാണക്കേടിന്റെയും ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ തലകുനിച്ചതിന്റെയും അധ്യായങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ഉള്‍ചേര്‍ക്കരുത്. സലേ ട്വീറ്റ് ചെയ്‌തു.



Nations must respect the rule of law , not violence. Afghanistan is too big for to swallow and too big for Talibs to govern. Don't let your histories have a chapter on humiliation and bowing to terror groups. https://t.co/nNo84Z7tEf