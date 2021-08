ഇപ്പോഴിതാ കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ മുള്ളുവേലിക്കും ഗേറ്റിനുമപ്പുറം നിന്ന് യുഎസ്, യു.കെ സൈനികരോട് സഹായത്തിനായി നിലവിളിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് അഫ്‌ഗാനിൽ നിന്നും വരുന്നത്. പല സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കു എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുള്ളുവേലിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈമാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

FEAR of is so much that Desperate threw Babies & Little Girls OVER RAZOR WIRE at airport compound asking British soldiers to take them