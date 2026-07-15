  1. കായികം
  2. മറ്റു കളികള്‍
  3. ഫുട്ബാള്‍
  4. Reasons for defeat France against Spain
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Wednesday, 15 July 2026 (09:07 IST)

'അനങ്ങിയാൽ പൊട്ടിക്കും'; ഫ്രഞ്ച് ത്രയം ലോക്ക്ഡ്, ക്ലെവർ യമാൽ

ഈ ലോകകപ്പിലെ ഫ്രാൻസിന്റെ ഏറ്റവും മോശം കളിയായിരുന്നു സ്‌പെയിനെതിരെ കണ്ടത്

France vs Spain, France vs Spain World Cup 2026, France vs Spain Semifinal, Spain vs France Highlights, Spain beat France, Spain World Cup Final, സ്‌പെയിൻ, ഫ്രാൻസ്, സ്‌പെയിൻ vs ഫ്രാൻസ്, ഫിഫ ലോകകപ്പ്, സ്‌പെയിൻ ഫൈനലിൽ
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Wed, 15 Jul 2026 (09:41 IST)
google-news
France vs Spain

ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമെന്നും ലോകകപ്പ് ഉറപ്പിച്ചവരെന്നും ഫുട്‌ബോൾ ലോകം ഒന്നടങ്കം വാഴ്ത്തിപ്പാടിയവർ, തോൽവി അറിയാതെയുള്ള മുന്നേറ്റം, തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചെന്ന പ്രതീതി...! എല്ലാം തകർന്നുതരിപ്പണമാകാൻ വേണ്ടിവന്നത് 97 മിനിറ്റ്...! ഏത് കരുത്തരെയും വീഴ്ത്താൻ കെൽപ്പുള്ള സ്പാനിഷ് പട ഫ്രാൻസിനെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഫൈനൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ സെമിയിൽ സ്‌പെയിനെ തോൽപ്പിക്കണമെന്ന വസ്തുത ഫ്രാൻസ് മറന്നുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു. 
 
ഈ ലോകകപ്പിലെ ഫ്രാൻസിന്റെ ഏറ്റവും മോശം കളിയായിരുന്നു സ്‌പെയിനെതിരെ കണ്ടത്. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കളി സ്പാനിഷ് താരങ്ങളുടെ കാലിൽ. ആരെയും കൂസാതെ ഗോളടിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിന്റെ പവർഫുൾ ഗണ്ണുകളായ കിലിയെൻ എംബാപ്പെയും ഡെംബലെയുമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചുനിൽക്കുന്ന കാഴ്ച... 
 
ഫ്രാൻസിന്റെ മിന്നൽ വേഗത്തെ പന്ത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് പൊളിക്കുകയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് തന്ത്രം. ഒലിസെ - എംബാപ്പെ - ഡെംബെലെ ത്രയത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടി. ഒലിസെയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെയായതോടെ ഫ്രാൻസിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ മൂർച്ഛ കുറഞ്ഞു. 
 
ഒലിസെയിലേക്ക് പന്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മുൻ കളികളിലെല്ലാം ഈ തന്ത്രമാണ് ഫ്രഞ്ച് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ജീവനാഡിയായത്. സ്‌പെയിൻ പ്രതിരോധനിരയും മധ്യനിരയും ഒലിസെയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതിരിക്കാൻ കൃത്യമായി തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു. സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ഷോർട്ട് പാസുകളിലൂടെ പന്ത് കൈവശം വയ്ക്കുകയും ഫ്രാൻസിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് ബ്രേക്കിടുകയും ചെയ്തു. മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് പന്ത് എത്താതെയായതോടെ എംബാപ്പെയ്ക്കും ഡെംബലെയ്ക്കും കളി കണ്ടുനിൽക്കേണ്ടിവന്നു. 
 
ലാമിൻ യമാൽ നേടിയെടുത്ത പെനാൽറ്റിയും ഫ്രാൻസിന് ഷോക്കായി. അവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രാൻസ് പ്രതിരോധത്തിലായത്. ബോക്‌സിനുള്ളിൽ ലുക്കാസ് ഡിഗ്നെയുടെ ചവിട്ടേറ്റാണ് യമാൽ പെനാൽറ്റി നേടിയെടുത്തത്. വളരെ തന്ത്രപൂർവം ആ പെനാൽറ്റി സാധ്യത സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു യമാൽ. പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയ ശേഷം സ്‌പെയിൻ പ്രതിരോധ മതിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. അതോടൊപ്പം ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോയതുമില്ല. രണ്ടാം ഗോൾ കൂടി നേടിയതോടെ ഫ്രാൻസ് ലോക്ക്ഡ് ! ഇനി അടുത്ത എതിരാളികൾക്കായി പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയും സ്‌പെയിൻ ! Read Here: തിരിച്ചെത്തിയോ പവർകട്ട് കാലം?
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടത്തിലെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

നാളെ മഴ പെയ്യുമോ?, അർജൻ്റീന വിജയിച്ചാൽ പെയ്തേക്കും, നടക്കാതെ പോയ ഫൈനലിസിമ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ?

നാളെ മഴ പെയ്യുമോ?, അർജൻ്റീന വിജയിച്ചാൽ പെയ്തേക്കും, നടക്കാതെ പോയ ഫൈനലിസിമ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ?വമ്പന്മാരായ ജര്‍മനി തുടക്കത്തില്‍ തന്നെ മടങ്ങി. ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ പ്രവേശനം നേടിയെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരാകാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ പോര്‍ച്ചുഗലിന് എതിരാളികളായി വന്നത് സ്‌പെയ്ന്‍. തീരാത്തെ പെയ്ന്‍ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്‌പെയ്ന്‍ പോര്‍ച്ചുഗലിനെ യാത്രയാക്കിയത്.

India vs England: 12 വർഷം നീണ്ട എഡ്ജ്ബാസ്റ്റൺ മല താണ്ടി ഗിൽ

India vs England: 12 വർഷം നീണ്ട എഡ്ജ്ബാസ്റ്റൺ മല താണ്ടി ഗിൽIndia vs England: ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യ ആറ് വിക്കറ്റിന്റെ ജയം സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ പിറന്നത് മറ്റൊരു ചരിത്രം കൂടി. ബിർമിങ്ഹാമിലെ എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് തോൽവി അറിയുന്നത് 12 വർഷത്തിനു ശേഷം. ശക്തരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയ്ക്കു പോലും സാധിക്കാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ സാധ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Spain vs France: സ്പാനിഷ് പ്രഹരത്തിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ബോൾട്ടിളകി; തലകുനിച്ച് എംബാപ്പെ

Spain vs France: സ്പാനിഷ് പ്രഹരത്തിൽ ഫ്രാൻസിന്റെ ബോൾട്ടിളകി; തലകുനിച്ച് എംബാപ്പെSpain vs France: തോൽവിയറിയാതെയുള്ള ഫ്രഞ്ച് കുതിപ്പിന് കടിഞ്ഞാണിട്ട് സ്‌പെയിൻ. ലോകകപ്പ് നേടുമെന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ഫുട്‌ബോൾ അനലിസ്റ്റുകളും പ്രവചിച്ച ഫ്രാൻസ് സെമി ഫൈനലിൽ സ്‌പെയിനോടു തോറ്റ് മടങ്ങി. എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ഫ്രാൻസിനെ സ്പാനിഷ് പട കീഴടക്കിയത്.

France vs Spain : പെഡ്രിയും റോഡ്രിയും ഭീഷണി, മാനു കോനെയ്ക്ക് പകരം മധ്യനിരയിൽ ഷുവാമേനിയെത്തിയേക്കും

France vs Spain : പെഡ്രിയും റോഡ്രിയും ഭീഷണി, മാനു കോനെയ്ക്ക് പകരം മധ്യനിരയിൽ ഷുവാമേനിയെത്തിയേക്കുംലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലില്‍ സ്‌പെയിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുന്ന ഫ്രാന്‍സ് ടീമില്‍ നിര്‍ണായക മാറ്റത്തിന് സാധ്യത. ശക്തരായ സ്‌പെയ്‌നാണ് മത്സരത്തില്‍ ഫ്രാന്‍സിന്റെ എതിരാളികള്‍. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഗോളുകള്‍ അടിച്ചുകൂട്ടി ഫ്രാന്‍സ് എത്തുമ്പോള്‍ ഇതുവരെ ഒരു ഗോള്‍ മാത്രമാണ് സ്‌പെയ്ന്‍ ലോകകപ്പില്‍ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.