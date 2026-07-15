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'അനങ്ങിയാൽ പൊട്ടിക്കും'; ഫ്രഞ്ച് ത്രയം ലോക്ക്ഡ്, ക്ലെവർ യമാൽ
ഈ ലോകകപ്പിലെ ഫ്രാൻസിന്റെ ഏറ്റവും മോശം കളിയായിരുന്നു സ്പെയിനെതിരെ കണ്ടത്
France vs Spain
ഈ ലോകകപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ടീമെന്നും ലോകകപ്പ് ഉറപ്പിച്ചവരെന്നും ഫുട്ബോൾ ലോകം ഒന്നടങ്കം വാഴ്ത്തിപ്പാടിയവർ, തോൽവി അറിയാതെയുള്ള മുന്നേറ്റം, തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ഫൈനൽ ഉറപ്പിച്ചെന്ന പ്രതീതി...! എല്ലാം തകർന്നുതരിപ്പണമാകാൻ വേണ്ടിവന്നത് 97 മിനിറ്റ്...! ഏത് കരുത്തരെയും വീഴ്ത്താൻ കെൽപ്പുള്ള സ്പാനിഷ് പട ഫ്രാൻസിനെ വീട്ടിലേക്ക് മടക്കി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഫൈനൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ സെമിയിൽ സ്പെയിനെ തോൽപ്പിക്കണമെന്ന വസ്തുത ഫ്രാൻസ് മറന്നുപോയെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഈ ലോകകപ്പിലെ ഫ്രാൻസിന്റെ ഏറ്റവും മോശം കളിയായിരുന്നു സ്പെയിനെതിരെ കണ്ടത്. തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ കളി സ്പാനിഷ് താരങ്ങളുടെ കാലിൽ. ആരെയും കൂസാതെ ഗോളടിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിന്റെ പവർഫുൾ ഗണ്ണുകളായ കിലിയെൻ എംബാപ്പെയും ഡെംബലെയുമെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചുനിൽക്കുന്ന കാഴ്ച...
ഫ്രാൻസിന്റെ മിന്നൽ വേഗത്തെ പന്ത് കൈവശം വെച്ചുകൊണ്ട് പൊളിക്കുകയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് തന്ത്രം. ഒലിസെ - എംബാപ്പെ - ഡെംബെലെ ത്രയത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടി. ഒലിസെയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതെയായതോടെ ഫ്രാൻസിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ മൂർച്ഛ കുറഞ്ഞു.
ഒലിസെയിലേക്ക് പന്ത് എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. മുൻ കളികളിലെല്ലാം ഈ തന്ത്രമാണ് ഫ്രഞ്ച് മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ജീവനാഡിയായത്. സ്പെയിൻ പ്രതിരോധനിരയും മധ്യനിരയും ഒലിസെയിലേക്ക് പന്ത് എത്താതിരിക്കാൻ കൃത്യമായി തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞു. സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ഷോർട്ട് പാസുകളിലൂടെ പന്ത് കൈവശം വയ്ക്കുകയും ഫ്രാൻസിന്റെ വേഗതയ്ക്ക് ബ്രേക്കിടുകയും ചെയ്തു. മധ്യനിരയിൽ നിന്ന് പന്ത് എത്താതെയായതോടെ എംബാപ്പെയ്ക്കും ഡെംബലെയ്ക്കും കളി കണ്ടുനിൽക്കേണ്ടിവന്നു.
ലാമിൻ യമാൽ നേടിയെടുത്ത പെനാൽറ്റിയും ഫ്രാൻസിന് ഷോക്കായി. അവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രാൻസ് പ്രതിരോധത്തിലായത്. ബോക്സിനുള്ളിൽ ലുക്കാസ് ഡിഗ്നെയുടെ ചവിട്ടേറ്റാണ് യമാൽ പെനാൽറ്റി നേടിയെടുത്തത്. വളരെ തന്ത്രപൂർവം ആ പെനാൽറ്റി സാധ്യത സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു യമാൽ. പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയ ശേഷം സ്പെയിൻ പ്രതിരോധ മതിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. അതോടൊപ്പം ആക്രമിച്ചു കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടു പോയതുമില്ല. രണ്ടാം ഗോൾ കൂടി നേടിയതോടെ ഫ്രാൻസ് ലോക്ക്ഡ് ! ഇനി അടുത്ത എതിരാളികൾക്കായി പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയും സ്പെയിൻ ! Read Here: തിരിച്ചെത്തിയോ പവർകട്ട് കാലം?