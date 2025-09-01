തിങ്കള്‍, 1 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
കാത്തിരുന്ന ട്രാൻസ്ഫറെത്തി, ന്യൂകാസിലിൽ നിന്നും റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് അലക്സാണ്ടർ ഇസാക് ലിവർപൂളിലേക്ക്

കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ 42 മത്സരങ്ങളില്‍ 27 ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയ ഇസാക് താന്‍ ന്യൂകാസില്‍ വിടുകയാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (11:46 IST)
Alexander Isak
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് തുകയ്ക്ക് സ്വീഡിഷ് സ്‌ട്രൈക്കറായ അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഇസാകിനെ സ്വന്തമാക്കി ലിവര്‍പൂള്‍. ന്യൂകാസില്‍ യുണൈറ്റഡില്‍ നിന്നും 125 മില്യണ്‍ പൗണ്ടിനാണ് ലിവര്‍പൂള്‍ താരത്തെ ആന്‍ഫീല്‍ഡിലെത്തിച്ചത്. എന്‍സോ ഫെര്‍ണാണ്ടസിനായി ചെല്‍സി സ്ഥാപിച്ച റെക്കോര്‍ഡ് നേട്ടമാണ് അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഇസാക് തിരുത്തിയത്. വൈദ്യപരിശോധനകള്‍ക്ക് ശേഷം 6 വര്‍ഷത്തെ കരാറിലാണ് ഇസാക് ലിവര്‍പൂളിലെത്തുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ 42 മത്സരങ്ങളില്‍ 27 ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങിയ ഇസാക് താന്‍ ന്യൂകാസില്‍ വിടുകയാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ താരവും ക്ലബും തമ്മില്‍ മാസങ്ങളോളം നീണ്ട തര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ലിവര്‍പൂളിനൊപ്പം ചേരാനുള്ള ഇസാകിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് ക്ലബ് അവസാനം സമ്മതം മൂളുകയായിരുന്നു. 2025-26 സീസണില്‍ ഫ്‌ളോറിയന്‍ വിര്‍ട്‌സ്, ഹ്യൂഗോ എകിറ്റികെ, മിലോസ് കെര്‍കെസ്, ജെറമി ഫ്രിംപോങ് തുടങ്ങി പ്രമുഖ താരങ്ങളെ സമ്മര്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ വിന്‍ഡോയില്‍ ലിവര്‍പൂള്‍ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.



