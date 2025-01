ചെന്നൈയില്‍ ഗോള്‍ പോസ്റ്റിനു മുന്നില്‍വെച്ച് നോവ സുവര്‍ണാവസരം തുലച്ചതോടെയാണ് നായകന്‍ ലൂണ പ്രകോപിതനായത്. നോവയ്‌ക്കൊപ്പം ലൂണയും ഇന്ത്യന്‍ ഫോര്‍വേഡ് ഇഷാന്‍ പണ്ഡിതയും ഈ സമയത്ത് ചെന്നൈയിന്‍ ബോക്‌സില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോവ പാസ് നല്‍കാതെ ഗോള്‍ അടിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും അവസരം പാഴാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരുപക്ഷേ പാസ് നല്‍കിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഉറപ്പായും അത് ഗോള്‍ ആകുമായിരുന്നു. തന്നെയും ഇഷാന്‍ പണ്ഡിതയെയും മാര്‍ക്ക് ചെയ്യാന്‍ എതിര്‍ ടീമിലെ താരങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടിട്ടും പാസ് നല്‍കാന്‍ നോവ തയ്യാറാകാതിരുന്നത് ലൂണയ്ക്കു പിടിച്ചില്ല. അവസരം നഷ്ടമായ ഉടന്‍ ലൂണ നോവയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇത് പിന്നീട് കയ്യാങ്കളിയുടെ വക്കോളമെത്തി.



'എന്തുകൊണ്ട് പാസ് നല്‍കിയില്ല' എന്നു ചോദിച്ച് ലൂണ നോവയുടെ അടുത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തി. ഉടന്‍ തന്നെ നോവ ലൂണയെ കൈകൊണ്ട് തള്ളിമാറ്റി. ഇരുവരും ഷോല്‍ഡര്‍ കൊണ്ട് ഇടിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. പണ്ഡിത ഇടപെട്ട് രണ്ട് താരങ്ങളെയും പിടിച്ചുമാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പണ്ഡിത പിടിച്ചുമാറ്റുന്നതിനിടെ നോവ ലൂണയ്ക്കു നേരെ കയ്യോങ്ങി. ഒരേ ടീമിലെ താരങ്ങള്‍ തമ്മിലടിക്കുന്നത് കണ്ട് എതിര്‍ ടീം അംഗങ്ങളും ഗ്യാലറിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് ആരാധകരും ഞെട്ടി. 'അവിശ്വസനീയം' എന്നാണ് ഈ സമയത്ത് കമന്റേറ്റര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞത്.



Whole game was good until this happened



I am not getting a win mood right now



Noah could have passed



Luna shouldn't have done this on the pitch



Hope this is sorted pic.twitter.com/XoH1gSMgCY