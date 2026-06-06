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Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Saturday, 6 June 2026 (08:46 IST)

Mollywood Times Review: 'നിങ്ങളുടെ വിധി നിങ്ങളല്ല എഴുതുന്നത്'; സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ സിനിമ, തുറന്നുപറച്ചിലിന്റെ ധൈര്യം

Molloywood Times Malayalam Review: കുട്ടിക്കാനത്തെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വിനീത് മാധവനിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥ പറച്ചിൽ

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BY: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Publish: Sat, 6 Jun 2026 (08:46 IST) Updated: Sat, 6 Jun 2026 (08:56 IST)
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Mollywood Times Review

Mollywood Times Review: മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അഭിനവ് സുന്ദർ നായക് 'മോളിവുഡ് ടൈംസ്' എന്ന സിനിമയിലൂടെ വീണ്ടും അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, 'നല്ലത് മാത്രം പറയാനല്ല സിനിമ, അതിനു പ്രേക്ഷകർ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു തലം കൂടിയുണ്ട്' എന്ന്. നായകൻ വിജയശ്രീലാളിതനായി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സിനിമ, പരുപരുത്ത യാഥാർഥ്യങ്ങളോടു യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടും ഒടുക്കം ഒന്നുമാകാതെ വീണുപോയവരുമുണ്ട്. മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് പോലെ വളരെ ബോൾഡായാണ് അഭിനവ് 'മോളിവുഡ് ടൈംസി'നെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. 
 
കുട്ടിക്കാനത്തെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച വിനീത് മാധവനിലൂടെയാണ് സിനിമയുടെ കഥ പറച്ചിൽ. ഹൊറർ നോവലുകളോടു അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമുള്ള പയ്യൻ. പ്രേക്ഷകരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഹോളിവുഡ് നിലവാരത്തിലുള്ള സിനിമ ചെയ്യണമെന്നാണ് വിനീത് മാധവന്റെ ആഗ്രഹം. ഓരോരുത്തരുടെയും വിധിയും തലവരയും തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരവർ തന്നെയാണെന്ന് വിനീത് ഉറച്ചുവിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനായി പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു. 
എത്ര വലിയ വീഴ്ചകളിലും ഉയർന്നുപൊങ്ങും താനെന്ന് കഥാനായകനു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സിനിമയെന്ന വലിയ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചുറച്ച മനസാണ് വിനീതിന്റേത്. മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് പോലെ മോണോലോഗിലൂടെയാണ് കഥ പ്രേക്ഷകരുമായി സംവദിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വികാരവിചാരങ്ങളെ പോലും വിനീതാണ് പ്രേക്ഷകർക്കു പറഞ്ഞുതരുന്നത്. മലയാളത്തിനു അത്രത്തോളം പരിചിതമല്ലാത്ത കഥപറച്ചിൽ രീതി കെട്ടുറപ്പുള്ള തിരക്കഥയുടെ ബലത്തിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് അഭിനവ്. 


ആദ്യപകുതി അതിഗംഭീരമാണ്. വിനീതിന്റെ സ്വപ്നത്തിനൊപ്പം പ്രേക്ഷകരും സഞ്ചരിക്കുന്നു. പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വിനീത് വീണുപോയാലും പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷ കൈവിടില്ല. കാരണം വിനീത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 'എന്റെ വിധി എന്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ്, മറ്റൊരാൾക്കും എന്നെ തകർക്കാൻ സാധിക്കില്ല' എന്ന്. 
 
രണ്ടാം പകുതിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ഒഴുക്കിനു ആദ്യപകുതിയിൽ നിന്ന് അൽപ്പം കൈമോശം സംഭവിക്കുന്നു. സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്കുള്ളിലെ രാഷ്ട്രീയമാണ് രണ്ടാം പകുതി പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സിനിമയിലെ പവർ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഇരയാകുന്നു വിനീത്. ആത്മാർഥമായ പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് വീഴ്ചകളിലേക്കാണ് കഥാനായകൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 'എന്റെ വിധി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ല, മറ്റു പലരുമാണ്' എന്ന പരുക്കൻ യാഥാർഥ്യം വിനീത് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ വീഴ്ചകളിലാണ്. അവിടെയും പോരാട്ടം നിർത്തുന്നില്ല, ജീവിതവും സിനിമയും തുടരുകയാണ്...! 
 
മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസോസിയേറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കു മോളിവുഡ് ടൈംസ് നല്ലൊരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റായിരിക്കും. രണ്ടാം പകുതിയിലെ മേക്കിങ് പാളിച്ചകൾ സിനിമയുടെ കുറവാകുമ്പോഴും മലയാളത്തിലെ വേറിട്ട പരിശ്രമമെന്ന നിലയിൽ സംവിധായകൻ കൈയടി അർഹിക്കുന്നു. 

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Mollywood Times Malayalam Review

 
നായകൻ നസ്ലൻ തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും ബോൾഡ് ആയ കഥാപാത്രത്തെയാണ് മോളിവുഡ് ടൈംസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളെ അതിന്റെ പക്വതയോടെ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കുന്നതിൽ നസ്ലൻ വിജയിച്ചു. ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് വേഷങ്ങൾക്കപ്പുറം മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നസ്ലനു അവസരം തുറന്നിടുക കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോളിവുഡ് ടൈംസ്. ഷറഫുദ്ദീൻ, സംഗീത് പ്രതീപ്, റോഷൻ ഷാനവാസ് എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളും എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. 
 
സിനിമയുടെ ഴോണറിനനുസരിച്ചുള്ള സംഗീതമാണ് ജേക്സ് ബിജോയ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിശ്വജിത്തിന്റെ ക്യാമറയും അഭിനവ് സുന്ദർ, നിധിൻ രാജ് എന്നിവരുടെ എഡിറ്റും സിനിമയുടെ വിഷ്വൽ ഗ്രാഫ് ഉയർത്തുന്നു. 
 
എല്ലാവിധ പ്രേക്ഷകരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മോളിവുഡ് ടൈംസിനു കഴിയില്ലെങ്കിലും സിനിമയെ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ തീർച്ചയായും തിയറ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെ ആസ്വദിക്കേണ്ടതാണ്.
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നെൽവിൻ വിൽസൺ
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