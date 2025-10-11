Trisha: ഹണിമൂൺ കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്തു തരൂ എന്ന് പരിഹാസം; വിജയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ തിടുക്കം കണ്ടില്ലല്ലോയെന്ന് ചോദ്യം

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 11 ഒക്ടോബര് 2025 (10:16 IST)
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നടി തൃഷ കൃഷ്ണൻ വിവാഹിതയാകുന്നു എന്ന ഗോസിപ്പുകൾ പ്രചരിച്ചത്. ചണ്ഡീഗഢിൽ നിന്നുള്ള വ്യവസായി ആണ് തൃഷയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇതിന് നടിയുടെ കുടുംബം സമ്മതം മൂളി എന്നുമായിരുന്നു പ്രചരിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ വാർത്ത നിഷേധിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് തൃഷ.
ആളുകൾ എന്റെ ജീവിതം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. എന്റെ ഹണിമൂൺ കൂടി അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തൃഷ പരിഹാസ്യ രൂപേണ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം സ്റ്റോറിയിൽ കുറിച്ചത്. വിവാഹ വാർത്തയാണ് തൃഷ നിഷേധിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
വിവാഹവാർത്ത പ്രചരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ വ്യക്തത വരുത്തി രംഗത്ത് വന്ന തൃഷയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് വിവാഹ ഗോസിപ്പ് നിഷേധിച്ച തൃഷയ്ക്ക് എന്തുകാെണ്ട് വിജയ്ക്കൊപ്പം വരുന്ന ഗോസിപ്പുകൾ നിഷേധിക്കാത്തതെന്ന ചോദ്യമാണ് ആരാധകർ ഉയർത്തുന്നത്.
രണ്ട് പേരെയും വിടാതെ പിന്തുടരുന്ന ഗോസിപ്പാണിത്. വിജയ്-തൃഷ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് പല അഭ്യൂഹങ്ങളും വന്നു. തൃഷയ്ക്ക് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഗോസിപ്പുകൾ തള്ളിക്കളയാം. എന്ത് കൊണ്ട് നടി അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നാണ് നെറ്റിസൺസിന്റെ ചോദ്യം.
ഇതാദ്യമായല്ല ഇത്തരത്തിൽ തൃഷയുടെ വിവാഹ വാർത്തകൾ പ്രചരിയ്ക്കുന്നത്. 2015 ൽ വരുൺ മണിയൻ എന്നയാളുമായി തൃഷയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ അത് വിവാഹം വരെ എത്തിയില്ല. അതിനുശേഷം മറ്റൊരു പ്രണയബന്ധത്തിന് തൃഷ തയ്യാറായിട്ടില്ല.