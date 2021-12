#Xclusiv... BREAKING NEWS... 'RRR' VERY MUCH ON 7 JAN 2022... OFFICIAL STATEMENT TO ME... No postponement. #SSRajamouli #JrNTR #RamCharan #RRR #RRRMovie #RRRPreReleaseEvent #RoarOfRRRInKerala pic.twitter.com/DmHdvp986U