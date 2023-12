'ഞങ്ങള്‍ പണ്ടേ ചെയ്ത് വിട്ട് പിടിച്ച സീനാ ബ്രോ'; 'അനിമല്‍' സംവിധായകനോട് നടന്‍ രൂപേഷ്

ജോഷിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍, മധു എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് 1989ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് നാടുവാഴികള്‍. ഈ സിനിമ വീണ്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജുകളില്‍ നിറയുന്നു. 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ അനിമല്‍ കണ്ടതോടെ സംവിധായകനും നടനുമായ രൂപേഷ് പീതാംബരന് പറയാനുള്ളതും നാടുവാഴികള്‍ സിനിമയെ കുറിച്ചാണ്. ജോഷിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍, മധു എന്നിവര്‍ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച് 1989ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് നാടുവാഴികള്‍. ഈ സിനിമ വീണ്ടും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജുകളില്‍ നിറയുന്നു. 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ബോളിവുഡ് ചിത്രമായ അനിമല്‍ കണ്ടതോടെ സംവിധായകനും നടനുമായ രൂപേഷ് പീതാംബരന് പറയാനുള്ളതും നാടുവാഴികള്‍ സിനിമയെ കുറിച്ചാണ്.





അനിമല്‍ സിനിമയുടെയും നാടുവാഴികള്‍ ചിത്രത്തിന്റെയും പോസ്റ്ററുകള്‍ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് രൂപേഷ് എഴുതിയത് ഇതാണ്.





'ഞങ്ങള്‍ പണ്ടേ ചെയ്ത് വിട്ട് പിടിച്ച scene ആ bro (#sandeepreddyvanga)! With political correctness

But I love Animal the way it is',-രൂപേഷ്

എഴുതി.

നടന്‍ രൂപേഷ് പീതാംബരന്‍ മൂന്നാമതും സംവിധായകനായത് 'ഭാസ്‌കര ഭരണം'എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ്.രൂപേഷ് പീതാംബരന്‍, സോണിക മീനാക്ഷി, അജയ് പവിത്രന്‍, മിഥുന്‍ കെ.ദാസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.'ഭാസ്‌കരഭരണം' തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സംവിധായകന്‍ രൂപേഷ് പീതാംബരനാണ്. ഉമാ കുമാരപുരമാണ് ഛായാഗ്രഹണം.എഡിറ്റിംഗും കളറിംഗും നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നത് റഷീന്‍ അഹമ്മദും സംഗീതസംവിധാനം അരുണ്‍ തോമസുമാണ്.