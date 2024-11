Parvathy Thiruvothu

Parvathy Thiruvothu: വസ്ത്രധാരണത്തിലും സ്റ്റൈലിലും വളരെ വ്യത്യസ്തത പുലര്‍ത്തുന്ന താരമാണ് പാര്‍വതി തിരുവോത്ത്. താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. കേളി ഷോര്‍ട്ട് ഹെയറില്‍ ഫ്രീക്ക് ലുക്കിലാണ് താരം ആരാധകര്‍ക്കു മുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പായല്‍ കപാടിയ സംവിധാനം ചെയ്ത 'പ്രഭയായി നിനച്ചതെല്ലാം' (All We Imagine As Light) എന്ന സിനിമ കാണാന്‍ എത്തിയതാണ് താരം.