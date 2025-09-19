വെള്ളി, 19 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
Lokah vs Empuraan: എമ്പുരാന്‍ മറികടക്കാന്‍ ലോകഃയ്ക്കു വേണ്ടത് വെറും എട്ട് കോടി

റിലീസ് ചെയ്തു 21 ദിവസങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ വേള്‍ഡ് വൈഡായി 258.05 കോടിയാണ് ലോകഃയുടെ കളക്ഷന്‍

Lokah Box Office Collection
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 19 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (09:58 IST)

Lokah vs Empuraan: ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് ലോകഃയുടെ കുതിപ്പ്. മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം എമ്പുരാനെ മറികടക്കാന്‍ ലോകഃയ്ക്കു വേണ്ടത് വെറും എട്ട് കോടി കൂടി.

റിലീസ് ചെയ്തു 21 ദിവസങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ വേള്‍ഡ് വൈഡായി 258.05 കോടിയാണ് ലോകഃയുടെ കളക്ഷന്‍. വേള്‍ഡ് വൈഡ് 266 കോടിയാണ് എമ്പുരാന്‍ നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഞായറാഴ്ചയോടെ എമ്പുരാന്റെ വേള്‍ഡ് വൈഡ് കളക്ഷന്‍ മറികടക്കാന്‍ ലോകഃയ്ക്കു സാധിക്കും.

അതേസമയം കേരളത്തില്‍ നിന്നു ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ നേടുന്ന ചിത്രമാകാന്‍ ലോകഃയ്ക്കു സാധിക്കില്ല. മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രം തുടരും ആണ് 118 കോടിയുമായി കേരള ബോക്‌സ്ഓഫീസ് കളക്ഷനില്‍ ഒന്നാമത് നില്‍ക്കുന്നു. ലോകഃയുടേത് 95 കോടിയിലേക്ക് എത്തി. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് 100 കോടി നേടാന്‍ കഴിഞ്ഞാലും തുടരും സിനിമയുടെ 118 കോടിയെന്ന മാജിക്കല്‍ നമ്പറിലേക്ക് എത്താന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് കണക്കുകളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്.

ഡൊമിനിക് അരുണ്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത ലോകഃ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്റെ വേഫറര്‍ ഫിലിംസാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേഫററിന്റെ ഏറ്റവും ലാഭകരമായ ചിത്രമാണ് ലോകഃ. കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള കളക്ഷന്‍ കൊണ്ട് തന്നെ മുടക്കുമുതല്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ ലോകഃയ്ക്കു സാധിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 30 കോടിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ നിര്‍മാണ ചെലവ്.


