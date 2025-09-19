വെള്ളി, 19 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025
നടൻ റോബോ ശങ്കർ അന്തരിച്ചു

ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെയാണ് ശങ്കർ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Updated: വെള്ളി, 19 സെപ്‌റ്റംബര്‍ 2025 (10:00 IST)
ചെന്നൈ: തമിഴ് ഹാസ്യതാരം റോബോ ശങ്കർ അന്തരിച്ചു. 46 വയസ്സായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ രാത്രി എട്ടരയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ശങ്കർ.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോകളിലൂടെയാണ് ശങ്കർ ശ്രദ്ധ നേടിയത്. പിന്നീട് 'ഇതർക്കുത്താനെ ആസൈപ്പെട്ടായ് ബാലകുമാരാ', 'വായൈ മൂടി പേശവും', 'വേലൈനു വന്തൂട്ടാ വെള്ളൈക്കാരൻ' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ തമിഴ് സിനിമയിലെ മുൻനിര ഹാസ്യനടനായി മാറി. മാരി, വീരം, വിശ്വാസം, പുലി, കോബ്ര തുടങ്ങിയ സിനമികളിലെ വേഷങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.



