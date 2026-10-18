സിംബാബ്വെ പഴയ സിംബാബ്വെയല്ല ! ബംഗ്ലാദേശിന് 99 റൺസിന്റെ നാണംകെട്ട തോൽവി
Zimbabwe vs Bangladesh
ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശിന് 99 റൺസിന്റെ നാണംകെട്ട തോൽവി. ടോസ് നേടി ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത സിംബാബ്വെ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ എട്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 271 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ബംഗ്ലാദേശ് 172 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായി.
ഇവാൻസ് എറിഞ്ഞിട്ടു
ബൗളർ ബ്രാഡ് ഇവാൻസിന്റെ നാല് വിക്കറ്റ് പ്രകടനമാണ് സിംബാബ്വെ ജയത്തിൽ നിർണായകമായത്. 6.4 ഓവറിൽ 45 റൺസ് വഴങ്ങിയാണ് ഇവാൻസ് നാല് വിക്കറ്റെടുത്തത്. നായകൻ സിക്കന്തർ റാസയ്ക്കും വെല്ലിങ്ടൺ മസകഡാസയ്ക്കും രണ്ട് വീതം വിക്കറ്റുകൾ. ന്യുമൻ ന്യാംഹുറിയും ബ്ലെസിങ് മുസർബാനിയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. 38 പന്തിൽ 46 റൺസെടുത്ത തൻസിദ് ഹസൻ തീം ആണ് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ടോപ് സ്കോറർ.
ഇർവിനും ടെയ്ലറും തിളങ്ങി
ബാറ്റിങ്ങിൽ സിംബാബ്വെയ്ക്കായി ക്രെയ്ഗ് ഇർവിനും ബ്രണ്ടൻ ടെയ്ലറും അർധ സെഞ്ചുറി നേടി. ഇർവിൻ 106 പന്തിൽ ഒൻപത് ഫോറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ 93 റൺസെടുത്തു. ടെയ്ലർ 101 പന്തിൽ 10 ബൗണ്ടറികളോടെ 81 റൺസ് നേടി. Also Read: മുംബൈ പരിശീലക സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് ജയവർധനെ, പകരക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ 5 പ്രമുഖർ, 2 ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ