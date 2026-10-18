മുംബൈ പരിശീലക സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ് ജയവർധനെ, പകരക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ 5 പ്രമുഖർ, 2 ഓസ്ട്രേലിയൻ താരങ്ങൾ
ഹെഡ് കോച്ച് സ്ഥാനത്തേക്ക് അഞ്ച് പേരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക മുംബൈ തയ്യാറാക്കിയതായാണ് വിവരങ്ങള്.
ഹെഡ് കോച്ച് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ജയവര്ധനെ ഒഴിഞ്ഞതോടെ പുതിയ കോച്ചിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള് ആരംഭിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ്. ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായുള്ള 10 വര്ഷത്തെ നീണ്ട ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാനമൊഴിയാനുള്ള തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജയവര്ധനെ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. ഹെഡ് കോച്ച് സ്ഥാനത്തേക്ക് അഞ്ച് പേരുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക മുംബൈ തയ്യാറാക്കിയതായാണ് വിവരങ്ങള്.
???????????????????????? ???????????????????????????? ???????????? ???? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????? Mahela has been much more than a Head Coach to Mumbai Indians. Under his leadership as Head Coach, Mumbai Indians won 3 IPL titles. Read more https://t.co/GvYuetCKW5— Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026
തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് പേരില് മുന് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് ബാറ്റിങ്ങ് പരിശീലകനായ മൈക്കല് ഹസിയും ഉള്പ്പെടുന്നു. ഹസിക്ക് പുറമെ ആരോണ് ഫിഞ്ച്, അഡ്രിയാന് ബിറെല്,മാര്ക്ക് ബൗച്ചര്, ഓയിന് മോര്ഗന് എന്നിവരാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഐപിഎല് 2027 താരലേലത്തിന് അധിക സമയമില്ലാത്തതിനാല് തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളില് തന്നെ പുതിയ ഹെഡ് കോച്ചിനെ മുംബൈ പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും.
ചെന്നൈ ഫ്രാഞ്ചൈസിയില് 9 വര്ഷത്തോളം ബാറ്റിംഗ് പരിശീലകനായി പ്രവര്ത്തിച്ച പരിചയം മൈക്കല് ഹസിക്കുണ്ട്. അതേസമയം ഓസീസിനെ കിരീടത്തിലേക്ക് നയിച്ച പരിചയം ആരോണ് ഫിഞ്ചിനുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യന് സാഹചര്യങ്ങളില് കളിച്ച അനുഭവസമ്പത്തും താരത്തിനുണ്ട്. അതേസമയം ഓയിന് മോര്ഗന് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിന്റെ ശൈലിക്ക് അനുയോജ്യനായ താരമാണ്.