ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റിലെ സ്മൃതി യുഗത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം, ക്യാപ്റ്റനായുള്ള ആദ്യ പോരാട്ടം സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരെ
ഒരുപതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റില് പുതിയ ക്യാപ്റ്റനുണ്ടാകുന്നത്.
ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റില് സ്മൃതി മന്ദാനയുടെ യുഗത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം. ക്യാപ്റ്റന് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഹര്മന്പ്രീത് കൗര് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതോടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ 3 ഫോര്മാറ്റിലെയും ക്യാപ്റ്റനായി സ്മൃതി തിരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഒരുപതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റില് പുതിയ ക്യാപ്റ്റനുണ്ടാകുന്നത്.
ഒന്പതാം വയസില് അണ്ടര് 15 ടീമിലും 13 വയസില് അണ്ടര് 19 ടീമിലും ഇടം നേടിയ സ്മൃതി 2013ല് ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെയാണ് ഇന്ത്യന് സീനിയര് ടീമില് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഐപിഎല്ലില് റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളുരുവിനെ 2 തവണ കിരീടത്തിലേക്കെത്തിക്കാന് സ്മൃതിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇന്ത്യയെ 18 ടി20 മത്സരങ്ങളിലും 4 ഏകദിനങ്ങളിലും സ്മൃതി നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത വര്ഷത്തെ ചാമ്പ്യന്സ് ട്രോഫിയും 2028ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പും ലോസഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സുമാണ് സ്മൃതിക്ക് മുന്നിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികള്.
ഇന്ത്യന് വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റനായി അരങ്ങേറുമ്പോള് നിരവധി റെക്കോര്ഡുകള്ക്ക് അരികിലാണ് സ്മൃതി. സിംബാബ്വെയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയില് 133 റണ്സ് നേടാനായാല് ടി20 ക്രിക്കറ്റില് 5000 റണ്സ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററെന്ന നേട്ടം സ്മൃതി സ്വന്തമാക്കും.