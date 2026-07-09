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ബ്രസീലിനെ തോൽപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അതിരുകടന്നു, നോർവെ താരങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തൊണ്ടവേദനയും പനിയും!
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ല് ബ്രസീലിനെതിരായ ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നോര്വേ ഫുട്ബോള് ക്യാമ്പില് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ല് ബ്രസീലിനെതിരായ ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നോര്വേ ഫുട്ബോള് ക്യാമ്പില് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി. സൂപ്പര് താരം എര്ലിങ് ഹാലണ്ടിന്റെ തകര്പ്പന് പ്രകടനത്തോടെ ശക്തരായ ബ്രസീലിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് നോര്വെ ക്വാര്ട്ടര് ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. എന്നാല് ബ്രസീലിനെ തോല്പ്പിച്ച ശേഷം നടത്തിയ വമ്പന് നൈറ്റ് പാര്ട്ടിയെ തുടര്ന്ന് നോര്വെ താരങ്ങളില് പകുതിയോളം പേര്ക്ക് കനത്ത പനിയും തൊണ്ടവേദനയും ബാധിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
ബ്രസീലിനെ തോല്പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ടീം ഹോട്ടലില് അതിരുകടന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നോര്വെ താരങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങള്. സൂപ്പര് സ്ട്രൈക്കറായ എര്ലിങ് ഹാലണ്ടിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ടീമിലെ പ്രധാന മിഡ്ഫീല്ഡര്മാരും പ്രതിരോധ നിരക്കാരും നിലവില് ഐസൊലേഷനിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള നിര്ണായക പരിശീലന സെഷനുകള് പലര്ക്കും നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും പാര്ട്ടിക്ക് പിന്നാലെയുണ്ടായ കടുത്ത ശാരീരികമായ ക്ഷീണവുമാണ് കളിക്കാരെ ബാധിച്ചത്.
ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെ കരുത്തുറ്റ ഒരു ടീമിനെതിരെ കളീക്കാനിറങ്ങുമ്പോള് കളിക്കാര്ക്ക് നൂറു ശതമാനം ഫിറ്റ്നസ് ആവശ്യമാണ്. അതിനാല് തന്നെ ഈ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധി നോര്വെയെ മാനസികമായി തളര്ത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതേസമയം മെക്സിക്കോയ്ക്കെതിരെ ഉയര്ന്ന ആള്ട്ടിട്യൂഡില് കളിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ടെത്തുന്നത്. നാലോളം താരങ്ങള്ക്ക് മഞ്ഞ കാര്ഡ് ലഭിച്ചെന്ന തലവേദനയാണ് നോര്വെയെ നേരിടുമ്പോള് ഇംഗ്ലണ്ടിനുള്ളത്.ALSO READ: എന്താണ് വാർ (VAR)? കളി പൂർണമായി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണോ?
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India vs England 4th T20I: 'ഇന്നെങ്കിലും ജയിക്കുമോ'; അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്ക് ടീം ഇന്ത്യ
India vs England 4th T20I: തുടർച്ചയായി നാല് ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങൾ തോറ്റ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുവരവ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്നിറങ്ങുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരം ഇന്ന് ബ്രിസ്റ്റോളിലെ കൗണ്ടി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10 മുതലാണ് കളി. ഇന്ന് തോറ്റാൽ ഇന്ത്യക്ക് പരമ്പര നഷ്ടമാകും.