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  4. Erling Haaland's norway hit by illness threats before england clash following late night party following brazil win
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (14:44 IST)

ബ്രസീലിനെ തോൽപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ അതിരുകടന്നു, നോർവെ താരങ്ങൾക്ക് കടുത്ത തൊണ്ടവേദനയും പനിയും!

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ല്‍ ബ്രസീലിനെതിരായ ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നോര്‍വേ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്യാമ്പില്‍ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി.

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BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (14:44 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (14:04 IST)
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ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ല്‍ ബ്രസീലിനെതിരായ ചരിത്ര വിജയത്തിന് പിന്നാലെ നോര്‍വേ ഫുട്‌ബോള്‍ ക്യാമ്പില്‍ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി. സൂപ്പര്‍ താരം എര്‍ലിങ് ഹാലണ്ടിന്റെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനത്തോടെ ശക്തരായ ബ്രസീലിനെ അട്ടിമറിച്ചാണ് നോര്‍വെ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. എന്നാല്‍ ബ്രസീലിനെ തോല്‍പ്പിച്ച ശേഷം നടത്തിയ വമ്പന്‍ നൈറ്റ് പാര്‍ട്ടിയെ തുടര്‍ന്ന് നോര്‍വെ താരങ്ങളില്‍ പകുതിയോളം പേര്‍ക്ക് കനത്ത പനിയും തൊണ്ടവേദനയും ബാധിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. 
 
ബ്രസീലിനെ തോല്‍പ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ടീം ഹോട്ടലില്‍ അതിരുകടന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നോര്‍വെ താരങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങള്‍. സൂപ്പര്‍ സ്‌ട്രൈക്കറായ എര്‍ലിങ് ഹാലണ്ടിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ടീമിലെ പ്രധാന മിഡ്ഫീല്‍ഡര്‍മാരും പ്രതിരോധ നിരക്കാരും നിലവില്‍ ഐസൊലേഷനിലാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള നിര്‍ണായക പരിശീലന സെഷനുകള്‍ പലര്‍ക്കും നഷ്ടമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും പാര്‍ട്ടിക്ക് പിന്നാലെയുണ്ടായ കടുത്ത ശാരീരികമായ ക്ഷീണവുമാണ് കളിക്കാരെ ബാധിച്ചത്.
 
ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെ കരുത്തുറ്റ ഒരു ടീമിനെതിരെ കളീക്കാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ കളിക്കാര്‍ക്ക്  നൂറു ശതമാനം ഫിറ്റ്‌നസ് ആവശ്യമാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ഈ ആരോഗ്യപ്രതിസന്ധി നോര്‍വെയെ മാനസികമായി തളര്‍ത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അതേസമയം മെക്‌സിക്കോയ്‌ക്കെതിരെ ഉയര്‍ന്ന ആള്‍ട്ടിട്യൂഡില്‍ കളിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ടെത്തുന്നത്. നാലോളം താരങ്ങള്‍ക്ക് മഞ്ഞ കാര്‍ഡ് ലഭിച്ചെന്ന തലവേദനയാണ് നോര്‍വെയെ നേരിടുമ്പോള്‍ ഇംഗ്ലണ്ടിനുള്ളത്.ALSO READ: എന്താണ് വാർ (VAR)? കളി പൂർണമായി അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണോ?
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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