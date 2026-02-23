India vs Southafrica : അഹമ്മദാബാദിൽ നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ: നേരിട്ടത് ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തോൽവി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (07:35 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം. അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മത്സരത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയോട് 76 റണ്സിനാണ് ഇന്ത്യ അടിയറവ് പറഞ്ഞത്. റണ്സ് അടിസ്ഥാനത്തില് ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തോല്വിയാണിത്.
മത്സരത്തില് ടോസ് നേടി ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഡേവിഡ് മില്ലറുടെ തകര്പ്പന് അര്ധസെഞ്ചുറിയും (35 പന്തില് 63), ഡിവാള്ഡ് ബ്രേവിസ് (45), ട്രിസ്റ്റണ് സ്റ്റബ്സ് (44*) എന്നിവരുടെ പ്രകടനങ്ങളുടെയും മികവില്
നിശ്ചിത 20 ഓവറില് 7 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് 187 റണ്സാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഇന്ത്യന് ഇന്നിങ്ങ്സ് 111 റണ്സില് അവസാനിക്കുകയായിരുന്നു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കായി മാര്ക്കോ യാന്സന് നാലും കേശവ് മഹാരാജ് മൂന്നും വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തി. ഇന്ത്യന് നിരയില് 42 റണ്സുമായി ശിവം ദുബെ മാത്രമാണ് അല്പമെങ്കിലും പോരാട്ടവീര്യം കാണിച്ചത്.
2010-ല് ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ബ്രിഡ്ടൗണില് വഴങ്ങിയ 49 റണ്സിന്റെ തോല്വിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ റണ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം. 2016ല് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ നാഗ്പൂരില് 47 റണ്സിനും ഇന്ത്യ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അതേസമയം ടി20 മത്സരങ്ങളില് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന രണ്ടാമത്തെ തോല്വിയാണിത്. 2019ല് ന്യൂസിലന്ഡിനെതിരെ 80 റണ്സിന് തോറ്റതാണ് ടി20യിലെ ഇന്ത്യയുടെ റണ്സ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തോല്വി.