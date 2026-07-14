  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Virat Kohli And Gautam Gambhir Avoid Interaction At Practice In Birmingham
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (16:56 IST)

ലോകകപ്പ് പ്ലാൻ കോലിയോട് ആലോചിച്ചെന്ന് ഗിൽ, പരിശീലനത്തിനിടെ കോലിയെ അവഗണിച്ച് ഗംഭീർ, ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്!

ബർമിങ്ഹാമിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലനത്തിനിടെ വിരാട് കോഹ്‌ലിയും ഗൗതം ഗംഭീറും പരസ്പരം സംസാരിക്കാതെ അകലം പാലിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ടീമിൽ അസ്വാരസ്യം.

India Tour Of England 2026 Cricket News
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (16:42 IST)
google-news
ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ കനത്ത തോല്‍വികള്‍ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാമ്പില്‍ സമവാക്യങ്ങള്‍ കലങ്ങിമറിയുന്നതായി സൂചന. ബര്‍മിങ്ഹാമില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ നെറ്റ് പ്രാക്ടീസ് സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറും സ്റ്റാര്‍ ബാറ്ററായ വിരാട് കോലിയും തമ്മില്‍ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയോ നോക്കുകയോ പോലും ചെയ്തില്ലെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗംഭീര്‍ മറ്റ് താരങ്ങളുമായി സമയം ചിലവഴിച്ചപ്പോള്‍ കോലി രോഹിത് ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ എന്നിവര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് കോച്ചായ സീതാന്‍ഷു കോട്ടക്കിനൊപ്പമായിരുന്നുവെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
 
ബര്‍മിങ്ഹാമിലെ എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണ്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ടീം ഇന്ത്യ കനത്ത പരിശീലനം നടത്തുമ്പോള്‍ ക്യാമറക്കണ്ണുകള്‍ മുഴുവന്‍ കോച്ചിലേക്കും സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ എന്നിവരിലേക്കുമായിരുന്നു. വിരാട് കോഹ്ലി മണിക്കൂറുകളോളം നെറ്റ്‌സില്‍ ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനം നടത്തിയപ്പോള്‍ ഗൗതം ഗംഭീര്‍ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നു മറ്റു യുവതാരങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയായിരുന്നു.
 
കോഹ്ലിയുടെ ബാറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ച് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാന്‍ ഗംഭീര്‍ തയ്യാറായില്ല. അതേസമയം ക്യാപ്റ്റന്‍ ഗില്ലിനൊപ്പവും സീനിയര്‍ താരം രോഹിത് ശര്‍മയ്‌ക്കൊപ്പവും ഗംഭീര്‍ സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പര 4-0ന് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഗംഭീര്‍ കടുത്ത സമ്മര്‍ദ്ദത്തിലാണ്. കളിക്കാരുടെ മാത്രമല്ല കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫുകളുടെ പ്രകടനവും വിലയിരുത്തുമെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവതാരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും സീനിയര്‍ കളിക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ബെഞ്ചിലിരുത്തുന്നതിലുമുള്ള ഗംഭീറിന്റെ കടുത്ത നിലപാടുകളോട് ടീമിലെ ചില മുതിര്‍ന്ന താരങ്ങള്‍ക്ക് കടുത്ത വിയോജിപ്പുകളുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്‍പായി നായകന്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കോലിയുമായി ലോകകപ്പ് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ തേടിയെന്നാണ് ഗില്‍ പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ കോലി നിര്‍ണായക സാന്നിധ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. 
 
നേരത്തെ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്‍മ എന്നീ താരങ്ങള്‍ ലോകകപ്പില്‍ ഭാഗമാകുന്നതില്‍ ഗംഭീര്‍ അതൃപ്തി പലതവണയായി പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകടനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മാത്രമെ ടീമിലെ സ്ഥാനം ഉറപ്പ് പറയാനാകു എന്നതായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തില്‍ ഗംഭീറിന്റെ നിലപാട്. എന്നാല്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഗില്‍ നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഗംഭീര്‍ പറഞ്ഞ ദിശയില്‍ ഉള്ളതല്ല. കോലിയും ഗംഭീറും തമ്മില്‍ പ്രാക്ടീസ് സെഷനില്‍ സംസാരിച്ചില്ലെന്ന വസ്തുതകളും ടീമിനുള്ളില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളെ ശരിവെയ്ക്കുന്നതാണ്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?

France: ഈ പോക്ക് 2002 ലെ ബ്രസീലിനെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു; ഫ്രാൻസിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ആരുണ്ട്?കിലിയൻ എംബാപ്പെയുടെ അതിഗംഭീര ഫോം തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ കരുത്ത്

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർ

വൈഭവും ശ്രേയസും വന്നതല്ലാതെ എന്ത് മാറ്റം!, തോൽവിയിൽ വീണ്ടും ട്രാൻസിഷൻ വാദം ഉയർത്തി ന്യായീകരിച്ച് ശ്രേയസ് അയ്യർഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ട്രാന്‍സിഷന്‍ ഘട്ടത്തിലെന്ന വാദവുമായി ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍.

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യ

India vs England: തുടർച്ചയായി അഞ്ചാം തോൽവി, രണ്ട് പരമ്പര നഷ്ടം 2019 നു ശേഷം ആദ്യം; നാണംകെട്ട് ഇന്ത്യടി20 ഫോർമാറ്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം തോൽവി കൂടിയാണിത്

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !

വൈഭവിനെതിരെ എങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലെ, ആർച്ചറിന് അന്നെ മനസിലായി, പുറത്താക്കിയത് 2 തവണ !ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ള താരത്തിൻ്റെ ബലഹീനതയെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ബൗളർമാർ മുതലെടുക്കുന്നത്.

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾ

France vs Sweden: അനായാസം ഫ്രാൻസ്; എംബാപ്പെയ്ക്ക് ഇരട്ടഗോൾകിലിയൻ എംബാപ്പെ ഇരട്ടഗോൾ നേടി

എംഎൽസിയിൽ എട്ടുനിലയിൽ പൊട്ടിയത് തിരിച്ചടിയായി, ഫ്ലെമിങ്ങിനൊപ്പം കൂടുതൽ തലകൾ ഉരുളും!

എംഎൽസിയിൽ എട്ടുനിലയിൽ പൊട്ടിയത് തിരിച്ചടിയായി, ഫ്ലെമിങ്ങിനൊപ്പം കൂടുതൽ തലകൾ ഉരുളും!2025ലെ ഐപിഎല്ലില്‍ അവസാനസ്ഥാനത്തും 2026ല്‍ എട്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ചെന്നൈ ഫിനിഷ് ചെയ്തതെങ്കിലും സ്റ്റീഫന്‍ ഫ്‌ലെമിങ്ങിനെ പുറത്താക്കുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചകളൊന്നും ടീം മാനേജ്‌മെന്റിനുള്ളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

ലോകകപ്പ് പ്ലാൻ കോലിയോട് ആലോചിച്ചെന്ന് ഗിൽ, പരിശീലനത്തിനിടെ കോലിയെ അവഗണിച്ച് ഗംഭീർ, ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്!

ലോകകപ്പ് പ്ലാൻ കോലിയോട് ആലോചിച്ചെന്ന് ഗിൽ, പരിശീലനത്തിനിടെ കോലിയെ അവഗണിച്ച് ഗംഭീർ, ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്!ബര്‍മിങ്ഹാമില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ നെറ്റ് പ്രാക്ടീസ് സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറും സ്റ്റാര്‍ ബാറ്ററായ വിരാട് കോലിയും തമ്മില്‍ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയോ നോക്കുകയോ പോലും ചെയ്തില്ലെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

ഗംഭീറിന് ചില കളിക്കാരെ മാത്രമാണ് താല്പര്യം, രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹനുമ വിഹാരി

ഗംഭീറിന് ചില കളിക്കാരെ മാത്രമാണ് താല്പര്യം, രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹനുമ വിഹാരിടീം സെലക്ഷനിലും കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായ പിഴവുകളാണ് ഇന്ത്യന്‍ തോല്‍വിക്ക് കാരണമെന്ന് ഹനുമ വിവാരി ആരോപിച്ചു.

സ്വപ്നതുല്യമായ അവസരം, ഹാളണ്ടിന് പാസ് നൽകിയില്ല, സോർലോത്തിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം, വധഭീഷണി!

സ്വപ്നതുല്യമായ അവസരം, ഹാളണ്ടിന് പാസ് നൽകിയില്ല, സോർലോത്തിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം, വധഭീഷണി!ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലിലെ തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ നോര്‍വെ താരം അലക്‌സാണ്ടര്‍ സോര്‍ലോത്തിനെതിരെ സൈബര്‍ ആക്രമണം. ഹാളണ്ട് ഗോള്‍ പൊസിഷനില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പാസ് നല്‍കാതെ ഗോളടിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച് സോര്‍ലോത്ത് ഗോള്‍ അവസരം നഷ്ടമാക്കിയിരുന്നു.

ടീം കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ വേണം, കോലിയുമായി നെറ്റ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള ഏകദിന സീരീസിന് ഇന്ന് തുടക്കം

ടീം കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ വേണം, കോലിയുമായി നെറ്റ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള ഏകദിന സീരീസിന് ഇന്ന് തുടക്കംഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പര്‍ താരമായ വിരാട് കോലിയുമായി ടീം കോമ്പിനേഷനെ പറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയെന്ന് ഗില്‍ വ്യക്തമാക്കി. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ കോലി നിര്‍ണായക റോളില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഗില്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ നല്‍കിയത്.