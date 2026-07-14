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ലോകകപ്പ് പ്ലാൻ കോലിയോട് ആലോചിച്ചെന്ന് ഗിൽ, പരിശീലനത്തിനിടെ കോലിയെ അവഗണിച്ച് ഗംഭീർ, ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്!
ബർമിങ്ഹാമിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം പരിശീലനത്തിനിടെ വിരാട് കോഹ്ലിയും ഗൗതം ഗംഭീറും പരസ്പരം സംസാരിക്കാതെ അകലം പാലിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ടീമിൽ അസ്വാരസ്യം.
ഇംഗ്ലണ്ട് പര്യടനത്തിലെ കനത്ത തോല്വികള്ക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാമ്പില് സമവാക്യങ്ങള് കലങ്ങിമറിയുന്നതായി സൂചന. ബര്മിങ്ഹാമില് ഇന്ത്യന് ടീമിന്റെ നെറ്റ് പ്രാക്ടീസ് സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ പരിശീലകനായ ഗൗതം ഗംഭീറും സ്റ്റാര് ബാറ്ററായ വിരാട് കോലിയും തമ്മില് പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയോ നോക്കുകയോ പോലും ചെയ്തില്ലെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗംഭീര് മറ്റ് താരങ്ങളുമായി സമയം ചിലവഴിച്ചപ്പോള് കോലി രോഹിത് ശുഭ്മാന് ഗില് എന്നിവര് ഇന്ത്യയുടെ ബാറ്റിംഗ് കോച്ചായ സീതാന്ഷു കോട്ടക്കിനൊപ്പമായിരുന്നുവെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ബര്മിങ്ഹാമിലെ എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണ് സ്റ്റേഡിയത്തില് ടീം ഇന്ത്യ കനത്ത പരിശീലനം നടത്തുമ്പോള് ക്യാമറക്കണ്ണുകള് മുഴുവന് കോച്ചിലേക്കും സീനിയര് താരങ്ങളായ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്മ എന്നിവരിലേക്കുമായിരുന്നു. വിരാട് കോഹ്ലി മണിക്കൂറുകളോളം നെറ്റ്സില് ബാറ്റിംഗ് പരിശീലനം നടത്തിയപ്പോള് ഗൗതം ഗംഭീര് തൊട്ടടുത്ത് നിന്നു മറ്റു യുവതാരങ്ങള്ക്ക് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകയായിരുന്നു.
Virat Kohli & Gautam Gambhir reportedly not speaking to each other— Central Cricket (@arshdeep3444) July 14, 2026
According to RaySports, Virat Kohli and head coach Gautam Gambhir avoid speaking to each other during India's training sessions. Gautam Gambhir regularly interacts with Shubman Gill, Rohit Sharma, KL… pic.twitter.com/69zFVnKcFn
കോഹ്ലിയുടെ ബാറ്റിംഗിനെക്കുറിച്ച് നിര്ദേശങ്ങള് നല്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാന് ഗംഭീര് തയ്യാറായില്ല. അതേസമയം ക്യാപ്റ്റന് ഗില്ലിനൊപ്പവും സീനിയര് താരം രോഹിത് ശര്മയ്ക്കൊപ്പവും ഗംഭീര് സമയം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പര 4-0ന് പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഗംഭീര് കടുത്ത സമ്മര്ദ്ദത്തിലാണ്. കളിക്കാരുടെ മാത്രമല്ല കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫുകളുടെ പ്രകടനവും വിലയിരുത്തുമെന്ന് ബിസിസിഐ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യുവതാരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും സീനിയര് കളിക്കാരെ പെട്ടെന്ന് ബെഞ്ചിലിരുത്തുന്നതിലുമുള്ള ഗംഭീറിന്റെ കടുത്ത നിലപാടുകളോട് ടീമിലെ ചില മുതിര്ന്ന താരങ്ങള്ക്ക് കടുത്ത വിയോജിപ്പുകളുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നത്. പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പായി നായകന് ശുഭ്മാന് ഗില് നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് കോലിയുമായി ലോകകപ്പ് സംബന്ധിച്ച മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങള് തേടിയെന്നാണ് ഗില് പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പില് കോലി നിര്ണായക സാന്നിധ്യമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ വിരാട് കോലി, രോഹിത് ശര്മ എന്നീ താരങ്ങള് ലോകകപ്പില് ഭാഗമാകുന്നതില് ഗംഭീര് അതൃപ്തി പലതവണയായി പരസ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകടനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് മാത്രമെ ടീമിലെ സ്ഥാനം ഉറപ്പ് പറയാനാകു എന്നതായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തില് ഗംഭീറിന്റെ നിലപാട്. എന്നാല് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് ഗില് നടത്തിയ പ്രതികരണങ്ങള് ഗംഭീര് പറഞ്ഞ ദിശയില് ഉള്ളതല്ല. കോലിയും ഗംഭീറും തമ്മില് പ്രാക്ടീസ് സെഷനില് സംസാരിച്ചില്ലെന്ന വസ്തുതകളും ടീമിനുള്ളില് നിലനില്ക്കുന്ന അസ്വാരസ്യങ്ങളെ ശരിവെയ്ക്കുന്നതാണ്.