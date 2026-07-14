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  4. Hanuma vihari on gautam gambhir and india's T20 series loss against england
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (16:34 IST)

ഗംഭീറിന് ചില കളിക്കാരെ മാത്രമാണ് താല്പര്യം, രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ഹനുമ വിഹാരി

Gautam Gambhir
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (16:36 IST)
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ടി20 ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായതിന് ശേഷം അയര്‍ലന്‍ഡിനെതിരെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയും പരമ്പരകള്‍ കൈവിട്ട ഇന്ത്യന്‍ ടി20 ടീമിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ഹനുമ വിഹാരി. ടീം സെലക്ഷനിലും കോച്ച് ഗൗതം ഗംഭീറിന്റെ തീരുമാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായ പിഴവുകളാണ് ഇന്ത്യന്‍ തോല്‍വിക്ക് കാരണമെന്ന് ഹനുമ വിവാരി ആരോപിച്ചു. ടീമിന്റെ ഓപ്പണിങ് സ്ഥാനത്ത് നടന്ന മ്യൂസിക്കല്‍ ചെയര്‍ മത്സരമാണ് ടീമിനെ തിരിച്ചടിച്ചതെന്നും വിഹാരി പറഞ്ഞു.
 
ലോകകപ്പ് ഹീറോയായിരുന്ന സഞ്ജു സാംസണെ തുടര്‍ച്ചയായി കളിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പരീക്ഷിച്ച വൈഭവ് സൂര്യവംശിക്കും തിളങ്ങാനായില്ല. ഒരു കളിക്കാരന് തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചോ ആറോ മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും അവസരം നല്‍കി വേണം തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് കളിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ ബാധിക്കും. ഗംഭീറിന് ചില കളിക്കാരോട് പ്രത്യേക താല്പര്യമുണ്ടെന്നും അവര്‍ക്ക് അതിന്റേതായ പരിഗണന ടീമില്‍ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിഹാരി ആരോപിച്ചു.
 
 ശിവം ദുബെ, വാഷിങ്ങ്ടണ്‍ സുന്ദര്‍ തുടങ്ങിയ താരങ്ങള്‍ ഫോമിലല്ലെങ്കിലും ടീമില്‍ തുടരുന്നുണ്ട്. ദുബെ പന്തെറിയുന്നില്ല. ഫീല്‍ഡിങ്ങില്‍ മോശം, ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഫോമിലല്ല, സുന്ദറിന്റെ സമീപകാല പ്രകടനങ്ങളൊന്നും മികച്ചതല്ല. എന്നിട്ടും ഇവര്‍ക്കെങ്ങനെ ടീമില്‍ തുടരാനാകുന്നു. വിവാരി ചോദിച്ചു. സ്പിന്നര്‍മാരില്‍ വരുണ്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയും അക്‌സര്‍ പട്ടേലും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് രവി ബിഷ്‌ണോയ്ക്ക് അവസരം നല്‍കാതിരുന്നതെന്നും വിഹാരി ചോദിക്കുന്നു.
 
ടീം സെലക്ഷനിലും പ്ലേയിങ് ഇലവന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നതിലുമെല്ലാം വലിയ തെറ്റുകള്‍ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കളിക്കാര്‍ക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനം ടീമില്‍ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന പ്രതീതിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. മോശമായി കുറച്ച് പ്രകടനങ്ങള്‍ വന്നാല്‍ തന്നെ പുറത്താകുമെന്ന ഭയം കളിക്കാരുടെ പ്രകടനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിഹാരി പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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