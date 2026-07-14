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ടീം കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ വേണം, കോലിയുമായി നെറ്റ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തെന്ന് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള ഏകദിന സീരീസിന് ഇന്ന് തുടക്കം
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനായുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ വിരാട് കോഹ്ലിയുമായി നെറ്റ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തതായി ഇന്ത്യൻ യുവ ഓപ്പണർ ശുഭ്മൻ ഗിൽ
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് നടക്കാനിരിക്കുന്ന 2027 ഏകദിന ലോകകപ്പിനായുള്ള തന്ത്രങ്ങള് ഇപ്പോള് തന്നെ ആരംഭിച്ചെന്ന സൂചന നല്കി ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീമിന്റെ നായകനായ ശുഭ്മാന് ഗില്. ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പര് താരമായ വിരാട് കോലിയുമായി ടീം കോമ്പിനേഷനെ പറ്റിയുള്ള ചര്ച്ചകള് നടത്തിയെന്ന് ഗില് വ്യക്തമാക്കി. 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പില് കോലി നിര്ണായക റോളില് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് ഗില് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് നല്കിയത്.
ഏകദിന മത്സരങ്ങള് 40 ഓവറാക്കി ചുരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ചര്ച്ചകളോടും ഗില് പ്രതികരിച്ചു. ചെറുപ്പം മുതല് കണ്ടുവളര്ന്നത് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റാണെന്നും ഏകദിന ഫോര്മാറ്റ് ആസ്വാദ്യകരമാക്കാന് ത്രിരാഷ്ട്ര ടൂര്ണമെന്റുകള് മള്ട്ടി നേഷണല് ടൂര്ണമെന്റുകള് കൂടുതല് നടത്തുകയാകും നല്ലതെന്നും ഗില് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ലോര്ഡ്സ് ടെസ്റ്റില് വിജയിച്ച വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെയും ഗില് പ്രശംസിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് 2027ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനെ പറ്റിയും ഗില് പ്രതികരിച്ചത്.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് വിരാട് കോലിയുമായി ടീം കോമ്പിനേഷന്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പിച്ച് കണ്ടീഷന്സ് എന്നിവയെ പറ്റി സംസാരിച്ചതായാണ് ഗില് വ്യക്തമാക്കിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില് എങ്ങനെയുള്ള താരങ്ങളാകും ടീമിന് ഗുണം ചെയ്യുക, ഏതെല്ലാം താരങ്ങള് ടീമില് വേണം എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള് കോലിയുമായി ചര്ച്ച ചെയ്തെന്നും ഗില് വ്യക്തമാക്കി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ഏകദിന സീരീസ് വിജയിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയും ഗില് പങ്കുവെച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ടുമായുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പായി നടന്ന വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് ശുഭ്മാന് ഗില്ലിന്റെ പ്രതികരണം.
Shubman Gill's press conference was very calm, composed, and clear.— Indian Cricket (@navshar54008403) July 13, 2026
- The mindset, the feeling and the targets are different in T20Is and ODIs,the impact of the T20 series won't carry over to the ODIs.
-Discussions with Virat Kohli day before yesterday about Team… pic.twitter.com/erw0x3IFw6
കോലി 2027 ലോകകപ്പിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോള് മികച്ച പ്രകടനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും രോഹിത് ശര്മയുടെ സെലക്ഷന് നടക്കുക എന്നതാണ് ബിസിസിഐ വൃത്തങ്ങളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന.
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