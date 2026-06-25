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കുടുംബം മൊത്തം ഇങ്ങനെ അടി തുടങ്ങിയാൽ എങ്ങനെ, 119 പന്തിൽ 168 റൺസ്, ഞെട്ടിച്ച് വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ അനിയൻ!
സൂര്യവംശി കുടുംബത്തിൽ മറ്റൊരു ബാറ്റിംഗ് അത്ഭുതം; 10 വയസ്സുകാരൻ ആശിർവാദ് 119 പന്തിൽ 168 റൺസ്!
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റിന്റെ വണ്ടര് കിഡായ വൈഭവ് സൂര്യവംശി തന്റെ ഇന്ത്യന് ടീമിലെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ സെഞ്ചുറി പ്രകടനവുമായി ഞെട്ടിച്ച് വൈഭവിന്റെ അനിയന് 10 വയസുകാരനായ ആശിര്വാദ് സൂര്യവംശി. ബീഹാറിലെ പ്രാദേശിക പ്രാക്ടീസ് മാച്ചില് 10 വയസുകാരനായ ആശിര്വാദ് 119 പന്തില് 168 റണ്സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. 19 ഫോറും 6 സിക്സുകളുമടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ആശിര്വാദിന്റെ പ്രകടനം.
റിഷവ് 11നായി ബാറ്റ് ചെയ്ത ആശിര്വാദ് സെഞ്ചുറി പ്രകടനവുമായി തിളങ്ങിയതോടെ 40 ഓവറില് 311/7 റണ്സാണ് ടീം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തില് ആശിര്വാദിന്റെ ടീം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാദ്യമായല്ല ആശിര്വാദ് സെഞ്ചുറി പ്രകടനവുമായി വാര്ത്തകളില് നിറയുന്നത്. നേരത്തെ ബിറോളി ടീമിനെതിരെ 20 ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 87 പന്തില് 103 റണ്സുമായി താരം തിളങ്ങിയിരുന്നു.
Vaibhav Sooryavanshi’s brother Ashirvad is smashing hundreds. pic.twitter.com/b1PANkMGNB— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 24, 2026
ഇന്ത്യന് ദേശീയ ടീമിനൊപ്പം ഐര്ലന്ഡ് പര്യടനത്തിലുള്ള വൈഭവ് സൂര്യവംശി, ആശിര്വാദിന്റെ സ്കോര്കാര്ഡ് സ്വന്തം സോഷ്യല് മീഡിയ അക്കൗണ്ടില് ഷെയര് ചെയ്ത് അനിയന്റെ പ്രകടനത്തില് സന്തോഷം പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. മത്സരശേഷം ആശീര്വാദും ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വൈഭവ് ഇടം കയ്യന് ബാറ്ററാണെങ്കില് ആശിര്വാദ് ഒരു വലം കയ്യന് താരമാണ്. മീഡിയം പേസര് കൂടിയാണ് ആശിര്വാദ്. 2 വര്ഷത്തിനകം മികച്ച ക്രിക്കറ്ററായി ആശിര്വാദ് പേരെടുത്ത് കാണാനാണ് ആഗ്രഹമെന്നാണ് വൈഭവിന്റെയും ആശിര്വാദിന്റെയും അച്ഛനായ സഞ്ജീവ് സൂര്യവംശി വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: Vaibhav Sooryavanshi : ഷോർട്ട് ബോളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വീഴുന്നു, നാലാം മത്സരത്തിലും നിരാശപ്പെടുത്തി വൈഭവ്