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ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ വൻ തിരിച്ചടി, പരിക്ക്.. ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്ത്
ഹെഡിങ്ലിയില് നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ ഫീല്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ശ്രേയങ്കയുടെ വലത് മടമ്പിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.
വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പില് ഗ്രൂപ്പ് എ-യില് തുടര്ച്ചയായ രണ്ട് വിജയങ്ങളോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയില് ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യന് ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നിര സ്പിന് ഓള്റൗണ്ടര് ശ്രേയങ്ക പാട്ടീല് ടൂര്ണമെന്റില് നിന്നും പൂര്ണ്ണമായി പുറത്തായി. ഹെഡിങ്ലിയില് നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ ഫീല്ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ശ്രേയങ്കയുടെ വലത് മടമ്പിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.
പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് താരത്തിന് ടൂര്ണമെന്റിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള് നഷ്ടമാകും. പകരക്കാരിയായി അണ്ക്യാപ്പ്ഡ് ലെഗ് സ്പിന്നര് പ്രേമ റാവത്തിനെയാണ് ഇന്ത്യ പകരക്കാരിയായി സ്ക്വാഡില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.ബുധനാഴ്ച നെതര്ലന്ഡ്സിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തില് ഡച്ച് ഇന്നിങ്സിലെ ആറാം ഓവര് ബോള് ചെയ്യവെയാണ് ശ്രേയങ്ക പാട്ടീലിന് പരിക്കേറ്റത്. മിഡ് ഓണിലേക്ക് പോയ പന്ത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാല് മടമ്പ് തിരിയുകയായിരുന്നു. കഠിനമായ വേദനയെ തുടര്ന്ന് താരത്തെ സ്ട്രെച്ചറിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഷെവാലി വര്മയായിരുന്നു ഓവര് പിന്നീട് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.
Shreyanka Patil gets injured— Rehan 56 (@imrehan456) June 17, 2026
Twisted her foot while fielding. pic.twitter.com/Wtsnb55OnY
ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ ഭാഗമായ 24കാരിയായ പ്രേമ റാവത്തിനെയാണ് പകരക്കാരിയായി ടീമില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും വുമണ്സ് പ്രീമിയര് ലീഗില് ആര്സിബി നിരയിലും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു പ്രേമ റാവത്ത് പുറത്തെടുത്തത്. ഗ്രൂപ്പില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും എതിരെ കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങള്ക്ക് മുന്പ് ശ്രേയങ്കയ്ക്കേറ്റ പരിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചിരുക്കുന്നത്. മുന്പ് പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് 16 മാസത്തോളം ശ്രേയങ്ക ടീമിന് പുറത്തായിരുന്നു. ശ്രേയങ്കയുടെ പുറത്താകലോടെ പവര്പ്ലേ ഓവറുകളിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും ഒരുപോലെ റണ്സ് നിയന്ത്രിക്കാന് കെല്പ്പുള്ള ഒരു ഓഫ് സ്പിന്നറെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. പകരമെത്തുന്ന പ്രേമ റാവത്തിന് ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വലിയൊരു വേദിയിലെ സമ്മര്ദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സ്പിന് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെന്റിനെ എത്രത്തോളം പിന്തുണയ്ക്കാന് സാധിക്കുമെന്നത് കണ്ടറിയണം. ജൂണ് 21 ഞായറാഴ്ച മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഓള്ഡ് ട്രാഫോര്ഡില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം.