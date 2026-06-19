  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Shreyanka patil ruled out of women's T20 worldcup with ankle injury
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 19 June 2026 (11:28 IST)

ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ വൻ തിരിച്ചടി, പരിക്ക്.. ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്ത്

ഹെഡിങ്ലിയില്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്സിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ശ്രേയങ്കയുടെ വലത് മടമ്പിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.

Shreyanka Patil, Ankle Injury, Women's T20 Worldcup,Indian Team
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (11:28 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (11:30 IST)
google-news
വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഗ്രൂപ്പ് എ-യില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് വിജയങ്ങളോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍നിര സ്പിന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ശ്രേയങ്ക പാട്ടീല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണ്ണമായി പുറത്തായി. ഹെഡിങ്ലിയില്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്സിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിനിടെ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് ശ്രേയങ്കയുടെ വലത് മടമ്പിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്.
 
പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് താരത്തിന് ടൂര്‍ണമെന്റിലെ അവശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകും. പകരക്കാരിയായി അണ്‍ക്യാപ്പ്ഡ് ലെഗ് സ്പിന്നര്‍ പ്രേമ റാവത്തിനെയാണ് ഇന്ത്യ പകരക്കാരിയായി സ്‌ക്വാഡില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.ബുധനാഴ്ച നെതര്‍ലന്‍ഡ്സിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തില്‍ ഡച്ച് ഇന്നിങ്‌സിലെ ആറാം ഓവര്‍ ബോള്‍ ചെയ്യവെയാണ് ശ്രേയങ്ക പാട്ടീലിന് പരിക്കേറ്റത്. മിഡ് ഓണിലേക്ക് പോയ പന്ത് കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാല്‍ മടമ്പ് തിരിയുകയായിരുന്നു. കഠിനമായ വേദനയെ തുടര്‍ന്ന് താരത്തെ സ്‌ട്രെച്ചറിലാണ് ഗ്രൗണ്ടിന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഷെവാലി വര്‍മയായിരുന്നു ഓവര്‍ പിന്നീട് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്.
 
ഇന്ത്യ എ ടീമിന്റെ ഭാഗമായ 24കാരിയായ പ്രേമ റാവത്തിനെയാണ് പകരക്കാരിയായി ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയത്. ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിലും വുമണ്‍സ് പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ആര്‍സിബി നിരയിലും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു പ്രേമ റാവത്ത് പുറത്തെടുത്തത്. ഗ്രൂപ്പില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും എതിരെ കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ശ്രേയങ്കയ്‌ക്കേറ്റ പരിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ചിരുക്കുന്നത്. മുന്‍പ് പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് 16 മാസത്തോളം ശ്രേയങ്ക ടീമിന് പുറത്തായിരുന്നു. ശ്രേയങ്കയുടെ പുറത്താകലോടെ പവര്‍പ്ലേ ഓവറുകളിലും ഡെത്ത് ഓവറുകളിലും ഒരുപോലെ റണ്‍സ് നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ള ഒരു ഓഫ് സ്പിന്നറെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. പകരമെത്തുന്ന പ്രേമ റാവത്തിന് ലോകകപ്പ് പോലുള്ള വലിയൊരു വേദിയിലെ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സ്പിന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റിനെ എത്രത്തോളം പിന്തുണയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നത് കണ്ടറിയണം. ജൂണ്‍ 21 ഞായറാഴ്ച മാഞ്ചസ്റ്ററിലെ ഓള്‍ഡ് ട്രാഫോര്‍ഡില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരം.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺ

Kane Williamson : ഒരു ഇതിഹാസം കൂടെ പടിയിറങ്ങുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് കെയ്ൻ വില്യംസൺആധുനിക ക്രിക്കറ്റിലെ ഫാബുലസ് ഫോര്‍ സഖ്യത്തില്‍ കോലി, സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ജോ റൂട്ട് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമാണ് വില്യംസണ്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നത്.

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീന

പരിക്കേറ്റ ബലേർഡിക്ക് പകരം മാർക്കോസ് സെനേസി, പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കി അർജൻ്റീനമാഴ്‌സെയുടെ സെന്റര്‍ ബാക്കായ ബലേര്‍ഡിക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വലതുകാലിന് പരിക്കേറ്റത്. പിന്നാലെ ടീമില്‍ നിന്നും പുറത്തായ താരത്തിന് പകരമായി മധ്യനിര താരത്തെയാകും സ്‌കലോണി ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയെന്ന് നേരത്തെ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒടുവില്‍ സനേസിക്ക് തന്നെ നറുക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻ

ബാബർ അസമും ഷഹീൻ അഫ്രിദിയും പുറത്ത്; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിനായി യുവസംഘത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാകിസ്താൻമുന്‍ നായകന്‍ ബാബര്‍ അസം, സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രിദി, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷദാബ് ഖാന്‍ തുടങ്ങിയ പരിചയസമ്പന്നരായ താരങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാണ് പുതിയ ടീം പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്

ശ്രേയസ് ക്യാപ്റ്റനാകാതിരിക്കാൻ ഗംഭീർ ചരടുവലികൾ നടത്തി; റിപ്പോർട്ട്സെലക്ടർമാരോടും ബിസിസിഐയോടും ശ്രേയസ് നായകനായി വരുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി ഗംഭീർ അറിയിച്ചു

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾ

സൂര്യകുമാറിനെ പുറത്താക്കാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയത് ഗംഭീർ, ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദേശിച്ചത് 2 പേരുകൾഐപിഎല്ലില്‍ 20.77 റണ്‍സ് ശരാശരിയില്‍ 270 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു സൂര്യകുമാര്‍ നേടിയത്.

ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ വൻ തിരിച്ചടി, പരിക്ക്.. ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്ത്

ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പിൽ വൻ തിരിച്ചടി, പരിക്ക്.. ശ്രേയങ്ക പാട്ടീൽ ലോകകപ്പിൽ നിന്നും പുറത്ത്വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പില്‍ ഗ്രൂപ്പ് എ-യില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ട് വിജയങ്ങളോടെ പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്തിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍നിര സ്പിന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ശ്രേയങ്ക പാട്ടീല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണ്ണമായി പുറത്തായി.

Suryakumar Yadav: സൂര്യകുമാർ യാദവ് മുംബൈ വിടുന്നു; കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്

Suryakumar Yadav: സൂര്യകുമാർ യാദവ് മുംബൈ വിടുന്നു; കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്Suryakumar Yadav: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായി അകൽച്ചയിൽ കഴിയുന്ന സൂര്യകുമാർ യാദവ് പുതിയ ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക്. അടുത്ത സീസണിനു മുന്നോടിയായി ടീം മാറ്റം ഉണ്ടാകും. തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് മുംബൈ മാനേജ്‌മെന്റിനോടു സൂര്യ ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

മൗറീഞ്ഞോയ്ക്ക് വമ്പൻ പ്ലാനുകൾ റയൽ നിരയിലേക്ക് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും!

മൗറീഞ്ഞോയ്ക്ക് വമ്പൻ പ്ലാനുകൾ റയൽ നിരയിലേക്ക് എൻസോ ഫെർണാണ്ടസും!ആന്റണി ഗോര്‍ഡനെ സ്വന്തമാക്കി ബാഴ്‌സലോണ ഞെട്ടിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് മാര്‍ക്ക് കുക്കുറെല്ല, ഡെന്‍സല്‍ ഡംഫ്രീസ്, ഇബ്രാഹിമ കോനാട്ടെ എന്നിവരെ ടീമിലെത്തിച്ച് റയല്‍ മാഡ്രിഡ് അതേഭാഷയില്‍ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു.

മെസ്സിയാണ് മികച്ചവൻ, അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകു, ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ താരത്തെ പുകഴ്ത്തി റൊണാൾഡോ നസാരിയോ

മെസ്സിയാണ് മികച്ചവൻ, അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകു, ഹാട്രിക് നേട്ടത്തിൽ താരത്തെ പുകഴ്ത്തി റൊണാൾഡോ നസാരിയോ2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ അര്‍ജന്റീനയുടെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നേടിയ ഹാട്രിക് പ്രകടനത്തിന് പിന്നാലെ അര്‍ജന്റീനയുടെ ഇതിഹാസതാരം ലയണല്‍ മെസ്സിയെ പ്രശംസ കൊണ്ടുമൂടി ബ്രസീലിയന്‍ ഇതിഹാസ താരമായ റൊണാള്‍ഡോ നസാരിയോ.

തുടർച്ചയായി 10 പ്രധാന ടൂർണമെന്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളില്ല, എംബാപ്പെയും മെസ്സിയും തകർക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നിരാശ!

തുടർച്ചയായി 10 പ്രധാന ടൂർണമെന്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഗോളില്ല, എംബാപ്പെയും മെസ്സിയും തകർക്കുമ്പോൾ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നിരാശ!2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ ഡി.ആര്‍. കോംഗോയ്ക്കെതിരെയും ഗോള്‍ നേടാനാകാതിരുന്നതോടെ പ്രധാന ടൂര്‍ണമെന്റുകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ പത്താം മത്സരമാണ് ഗോള്‍രഹിതനായി റൊണാള്‍ഡോ മടങ്ങുന്നത്.