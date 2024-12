Travis Head vs Siraj: ഹെഡ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കള്ളം, വിവാദത്തില്‍ തന്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കി സിറാജ്

ഇതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോള്‍ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ വെല്‍ ബൗള്‍ഡ് എന്നാണ് താന്‍ പറഞ്ഞതെന്നും എന്നാല്‍ യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ സിറാജ് ചീത്തവിളിക്കുകയും തുറിച്ചുനോക്കുകയായിരുന്നുവെന്നുമാണ് ഹെഡ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇപ്പോളിതാ ഈ വിഷയത്തിന്റെ തന്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് സിറാജ്. ഇന്ത്യന്‍ മുന്‍ സ്പിന്നര്‍ ഹര്‍ഭജന്‍ സിംഗുമായി സംസാരിക്കവെയാണ് സിറാജ് പ്രതികരിച്ചത്. അവര്‍ മികച്ച രീതിയിലാണ് ബാറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മുടെ മികച്ച പന്തുകളില്‍ പോലും റണ്‍സ് നേടുമ്പോള്‍ നമ്മള്‍ നിസഹായരായി മാറും. നിങ്ങള്‍ ടിവിയില്‍ കണ്ടിരിക്കുമല്ലോ, ഞാൻ ആരെയും അപമാനിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല.

INTERVIEW OF MOHAMMED SIRAJ...!!!!



- Siraj confirms " didn't say well bowled". pic.twitter.com/CXrRdDuLcX