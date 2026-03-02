തിങ്കള്‍, 2 മാര്‍ച്ച് 2026
T20 World Cup Semi Finals: ലോകകപ്പിൽ വീണ്ടും വരുമോ ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഫൈനൽ?

മാർച്ച് നാല് ബുധനാഴ്ചയാണ് ഒന്നാം സെമി

India vs England, T20 World Cup Semi Finals, T20 World Cup Semi Finals
രേണുക വേണു| Last Modified തിങ്കള്‍, 2 മാര്‍ച്ച് 2026 (08:22 IST)
India

T20 World Cup Semi Finals: സൂപ്പർ എട്ട് മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് സെമി ഫൈനൽ ലൈനപ്പായി. ഒന്നാം സെമിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ന്യൂസിലൻഡിനെ നേരിടും. രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്ക് എതിരാളികൾ.

മാർച്ച് നാല് ബുധനാഴ്ചയാണ് ഒന്നാം സെമി. കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കും. മാർച്ച് അഞ്ച് വ്യാഴാഴ്ച രണ്ടാം സെമി നടക്കും. മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെയിലാണ് ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് പോര്.

ലോകകപ്പിൽ വീണ്ടും ഇന്ത്യ-ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഫൈനൽ വരുമോ എന്നാണ് ആരാധകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. ആദ്യ സെമിയിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും രണ്ടാം സെമിയിൽ ഇന്ത്യയും ജയിച്ചാൽ 2024 ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ആവർത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോൽപ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ കിരീടം ചൂടിയത്.


