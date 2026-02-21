ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026
അഭിഷേകല്ല, പുറത്ത് പോവുക മറ്റൊരു താരം, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ സഞ്ജു ഇറങ്ങിയേക്കും, നെറ്റ്സിൽ കഠിന പരിശീലനം

അഭിഷേക് ശര്‍മ അസുഖബാധിതനായതിനെ തുടര്‍ന്ന് നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിച്ചത്.

രേണുക വേണു| Last Modified ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:48 IST)
അഹമ്മദാബാദ്: ടി20 ലോകകപ്പ് 2026 സൂപ്പര്‍ 8 ഘട്ടത്തിലെ നിര്‍ണ്ണായക പോരാട്ടങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ പ്ലേയിംഗ് ഇലവനിലേക്ക്

മടങ്ങിയെത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഞായറാഴ്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളിയാഴ്ച
നടന്ന
ഇന്ത്യയുടെ പരിശീലന സെഷനുകളില്‍ സഞ്ജു ഏറെ നേരം സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു.

പരിശീലന സെഷനില്‍ സഞ്ജു ഏറെ നേരം നെറ്റ്‌സില്‍ ബാറ്റിംഗ് തുടര്‍ന്നു. വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന ബൗളിങ് കോമ്പിനേഷനുകളെ അഭിമുഖീകരിച്ച സഞ്ജു മാച്ച് സിമുലേഷന്‍ പരിശീലനത്തിലും
പങ്കെടുത്തു. സെലക്ടര്‍മാരും പരിശീലകരും സൂക്ഷ്മമായി സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിംഗ് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. സാധാരണ ബാക്കപ്പ് താരങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കാറുള്ളതിനേക്കാള്‍ അധികസമയം സഞ്ജുവിന് നെറ്റ്‌സില്‍ പരിശീലനത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നത് വ്യക്തമായ സൂചനയായാണ് ആരാധകര്‍ കാണുന്നത്.

അഭിഷേക് ശര്‍മ അസുഖബാധിതനായതിനെ തുടര്‍ന്ന് നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ മാത്രമാണ് സഞ്ജുവിന് അവസരം ലഭിച്ചത്.കളിച്ച 3 കളികളിലും ഡക്കായി അഭിഷേക് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിലും ഫോം കണ്ടെത്താന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന തിലക് വര്‍മയ്ക്ക് പകരമായാകും സഞ്ജു ടീമിലെത്തുക എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യത്തിന്റെ മികച്ച തുടക്കങ്ങള്‍ മുതലാക്കാന്‍ തിലക് വര്‍മയ്ക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നത് ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കോറിംഗ് വേഗത കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ അമേരിക്കക്കെതിരെ 16 പന്തില്‍ 25, നമീബിയക്കെതിരെ 21 പന്തില്‍ 25, പാകിസ്ഥാനെതിരെ 24 പന്തില്‍ 25, നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനെതിരെ 27 പന്തില്‍ 31 എന്നിങ്ങനെയാണ് തിലക് വര്‍മയുടെ സ്‌കോറുകള്‍. സഞ്ജു ടീമിലെത്തുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ടെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച ടോസിംഗ് സമയത്ത് മാത്രമെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വരികയുള്ളു.



