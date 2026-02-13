വെള്ളി, 13 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത

എത്രകാലം ഇതാവർത്തിക്കും, സഞ്ജു ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, അവസരങ്ങൾ തുലയ്ക്കുന്നു, തുറന്നടിച്ച് കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്

സഞ്ജു തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമര്‍ശനമാണ് ശ്രീകാന്ത് ഉയര്‍ത്തിയത്.

Sanju Samson
Sanju Samson
രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 13 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:36 IST)
ടി20 ലോകകപ്പില്‍ നമീബിയക്കെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച വിജയം നേടാനായെങ്കിലും മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണിന്റെ പ്രകടനത്തെ രൂക്ഷഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണറും കമന്റേറ്ററുമായി കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. അഭിഷേകിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ടീമിലെത്തിയ സഞ്ജുവിന് സ്വയം തെളിയിക്കാന്‍ ലഭിച്ച അവസരമായിരുന്നു ഇതെന്നും എന്നാല്‍ സഞ്ജു അത് പാഴാക്കിയെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.

മത്സരത്തില്‍ 8 പന്തില്‍ നിന്ന് 22 റണ്‍സെടുത്താണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്. സഞ്ജു തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന വിമര്‍ശനമാണ് ശ്രീകാന്ത് ഉയര്‍ത്തിയത്. അഭിഷേക് ശര്‍മ്മയുടെ അഭാവത്തില്‍ ഓപ്പണറായി ഇറങ്ങാന്‍ ലഭിച്ച വമ്പന്‍ അവസരമാണ് സഞ്ജു കളഞ്ഞുകുളിച്ചത്. വെറും 8 പന്തില്‍ 22 റണ്‍സെടുത്ത് നില്‍ക്കെയാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്. തുടര്‍ച്ചയായി രണ്ട് തകര്‍പ്പന്‍ സിക്‌സറുകള്‍ പറത്തി മികച്ച ഫോമിലാണെന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചു. വലിയ 2-3 ഷോട്ടുകള്‍ നേടിയ ശേഷം ഇഷാന് സ്‌ട്രൈക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു സഞ്ജു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്.

അദ്ദേഹം തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചില്ല. ടീമില്‍ തന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാന്‍ പറ്റിയ അവസരമായിരുന്നു. എത്ര അവസരം കൊടുത്താലും സഞ്ജു വലിയ സ്‌കോറുകള്‍ നേടുന്നില്ല എന്നാകും ആളുകള്‍ പറയുകയെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.


അമിതമായ ആവേശമാണ് എന്നും സഞ്ജുവിന്റെ പ്രശ്‌നം. രണ്ട് സിക്‌സറുകള്‍ അടിച്ചാല്‍ അവിടെ ഒന്ന് അടങ്ങിയിരുന്ന് കളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പക്വത കാണിക്കണമായിരുന്നു. ടീമില്‍ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഇതിലും നല്ലൊരു വേദി ഇനി കിട്ടാനില്ല. എന്നിട്ടും സഞ്ജു അത് തുലച്ചു. എത്ര അവസരങ്ങള്‍ കൊടുത്താലും സഞ്ജു വലിയ സ്‌കോറുകള്‍ നേടുന്നില്ല. ശ്രീകാന്ത് തുറന്നടിച്ചു.

സഞ്ജുവിന്റെ ഈ വര്‍ഷത്തെ ബാറ്റിംഗ് ശരാശരി 10-ല്‍ താഴെ മാത്രമാണെന്നും ശ്രീകാന്ത് ഓര്‍പ്പിച്ചു. അതേസമയം ഓപ്പണര്‍ ഇഷാന്‍ കിഷന്റെ പ്രകടനത്തെശ്രീകാന്ത് പ്രശംസിച്ചു. ഇഷാനും ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുമെല്ലാം ക്രീസില്‍ ഉറച്ച ശേഷമാണ് തകര്‍ത്തടിച്ചതെന്നും ഈ പക്വതയാണ് സഞ്ജു പഠിക്കേണ്ടതെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറഞ്ഞു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :