രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026 (07:55 IST)
Sanju Samson: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര് എട്ടിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനായി ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച അഹമ്മദബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്വെച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുക. 2024 ലോകകപ്പ് ഫൈനലില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ തോല്പ്പിച്ചാണ് ഇന്ത്യ കിരീടം നേടിയത്.
ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില് എല്ലാ കളികളും ജയിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ പ്ലേയിങ് ഇലവനില് ഇപ്പോഴും ആശങ്കകളുണ്ട്. ഓപ്പണര് അഭിഷേക് ശര്മയുടെ മോശം ഫോമാണ് ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളി. കളിച്ച മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും അഭിഷേക് പൂജ്യത്തിനു പുറത്തായി. ട്വന്റി 20 യിലെ ഒന്നാം റാങ്കുകാരനായ അഭിഷേകിനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ മത്സരത്തില് ഇന്ത്യ പുറത്തിരുത്തുമോ എന്നാണ് ആരാധകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
അഭിഷേക് പുറത്തിരിക്കുകയാണെങ്കില് മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണ് ആയിരിക്കും ഇഷാന് കിഷനൊപ്പം ഓപ്പണ് ചെയ്യുക. ഇത്തവണ പരിശീലനത്തില് സഞ്ജുവിനു മണിക്കൂറുകളോളം ബാറ്റിങ് പരിശിലനം നല്കിയിരുന്നു. ഇഷാന് കിഷനൊപ്പമാണ് സഞ്ജു കൂടുതല് സമയവും ബാറ്റിങ് പരിശീലനം നടത്തിയത്. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരെ സഞ്ജു കളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഈ പരിശീലന സെഷന് കൊണ്ട് അര്ത്ഥമാക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
വണ്ഡൗണ് ബാറ്റര് തിലക് വര്മയ്ക്കു പകരം സഞ്ജുവിനെ ഇറക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും തള്ളിക്കളയാന് പറ്റില്ല. തിലകിന്റെ ലോകകപ്പിലെ സ്ട്രൈക് റേറ്റ് 120 ല് താഴെയാണ്. തിലകിന്റെ മെല്ലെപ്പോക്ക് ഇന്ത്യക്കു തിരിച്ചടിയാകുന്നുമുണ്ട്. അഭിഷേകിനെ നിലനിര്ത്തി തിലകിനു പകരം സഞ്ജു ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാന് പറ്റില്ല.