ഭാഗ്യക്കേടിന്റെ മറ്റൊരു പേരോ ശ്രേയസ് അയ്യര്‍; ഈ വിക്കറ്റ് കണ്ടാല്‍ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോകും !

12-ാം ഓവറിലെ രണ്ടാം പന്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ശ്രേയസിന്റെ ബാറ്റില്‍ എഡ്ജ് എടുത്ത പന്ത് വിക്കറ്റില്‍ ഉരസി കീപ്പറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി. വിക്കറ്റിന് അപ്പുറം പന്ത് കടന്നുപോയ ശേഷമാണ് ബെയ്ല്‍ വീണത്. ബൗള്‍ഡ് ആണെന്ന് ഉറപ്പായ ഓസ്‌ട്രേലിയ ആഘോഷം തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ ശ്രേയസ് ക്രീസില്‍ തന്നെ നിന്നു. കീപ്പര്‍ അലക്‌സ് ക്യാരിയുടെ പാഡില്‍ തട്ടി തിരിച്ചുവന്നാണ് പന്ത് വിക്കറ്റില്‍ വീണ്ടും തട്ടിയതെന്നും അങ്ങനെയാകും ബെയ്ല്‍ വീണതെന്നും ശ്രേയസ് കരുതി. എന്നാല്‍ തേര്‍ഡ് അംപയര്‍ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോള്‍ അത് ഔട്ടാണെന്ന് വ്യക്തമായി.



Shreyas Iyer’s wicket kind of surprised me.



Ball deflected from Keeper’s pad so why is it out. If the ball had directly hit the stumps, then it should have been out#INDvAUS pic.twitter.com/qwKpwmtgJ0