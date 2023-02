നഥാന്‍ ലിന്നിന്റെ പന്തില്‍ ഷോര്‍ട്ട് ലെഗില്‍ ഫീല്‍ഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഹാന്‍ഡ്‌സ്‌കോംബിന് ക്യാച്ച് സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു ശ്രേയസ്. ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ തന്നെ പന്ത് കൈപിടിയിലൊതുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഹാന്‍ഡ്‌സ്‌കോംബിന്റെ ഇടത് കൈത്തണ്ടയില്‍ തട്ടിയ പന്ത് പിന്നീട് നെഞ്ചത്ത് തട്ടി, തുടയില്‍ തട്ടി അവസാനം വലത് കൈയിലേക്ക് എത്തി. ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ ഞെട്ടലോടെയാണ് ഇത് കണ്ടുനിന്നത്. ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിട്ടുണ്ട്.

Very good catch by Peter Handscomb in IND vs AUS 2nd test match #IndVsAus2023 #IndvsAus2ndtest #BGT2023 #BGT23 pic.twitter.com/jNYjnqBixL