Virat Kohli and Sanju Samson: എന്തൊരു ഷോ ! ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഓവറാണ്; സഞ്ജുവിനെ പരിഹസിക്കുന്ന തരത്തില്‍ സെലിബ്രേഷന്‍ നടത്തി കോലി (വീഡിയോ)

ബാംഗ്ലൂരിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ നായകന്‍ സഞ്ജുവിന് കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചില്ല. അഞ്ച് പന്തില്‍ വെറും നാല് റണ്‍സെടുത്താണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്. വെയ്ന്‍ പാര്‍നലിന്റെ പന്തില്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ അനുജ് റാവത്തിന് ക്യാച്ച് നല്‍കിയാണ് സഞ്ജു മടങ്ങിയത്. സിക്‌സ് അടിക്കാനുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ ശ്രമം വിക്കറ്റില്‍ കലാശിക്കുകയായിരുന്നു.



