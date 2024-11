മത്സരം അവസാനിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് സഞ്ജു ആരാധകര്‍ക്കിടയിലേക്ക് എത്തിയത്. അവിടെ വെച്ച് യുവതിയെ കാണുകയും ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് യുവതി സഞ്ജുവിനോടു പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റു ആരാധകരും സഞ്ജുവിനൊപ്പം സെല്‍ഫിയെടുത്തു.



Sanju met the girl whose face was hurt by his shot.#SanjuSamson #INDvSA #T20I #UFC308 pic.twitter.com/fAuU7lLhAd