Sanju Samson: രോഹിത് സഞ്ജുവെന്ന് പറഞ്ഞതും ഗാലറിയില്‍ നിന്ന് ആരവം; പക്ഷേ എല്ലാം തുലച്ചു !

അഞ്ചാം ഓവറിലെ മൂന്നാം പന്തിലാണ് സഞ്ജു പുറത്തായത്. ഇന്ത്യ 21-3 എന്ന നിലയില്‍ തകര്‍ന്നു നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് സഞ്ജു ക്രീസിലെത്തിയത്. ക്ഷമയോടെ കളിച്ച് മികച്ചൊരു ഇന്നിങ്‌സ് കാഴ്ചവെയ്ക്കാനുള്ള അവസരം സഞ്ജുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫരീദ് അഹമ്മദിന്റെ ഷോര്‍ട്ട് ബോളില്‍ അനാവശ്യമായി ബാറ്റ് വയ്ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച സഞ്ജു ടോപ് എഡ്ജില്‍ വീഴുകയായിരുന്നു. ഓഫ് സ്റ്റംപിന് പുറത്തു പോകുകയായിരുന്ന പന്ത് കളിക്കാന്‍ നോക്കിയതാണ് സഞ്ജുവിന് വിനയായത്.



Look how's crowd reacted when Rohit sharma announced that is playing



Thats why everyone is jealous of him



Sanju fan following is huge #Sanju #SanjuSamson #INDvsAFG #IndianCricket pic.twitter.com/6E1I1b9NjZ