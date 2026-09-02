  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ക്രിക്കറ്റ്‌ വാര്‍ത്ത
  4. Rohit Sharma may be dropped from Indian Team
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Wednesday, 2 September 2026 (15:55 IST)

രോഹിത് പുറത്തേക്കോ? ഗംഭീറിന് പകരം ലക്ഷ്മൺ എത്തുമോ?; ചൂടുപിടിക്കും ചർച്ചകൾ

Rohit Sharma, BCCI, Gautam Gambhir, Rohit Sharma may be dropped, BCCI Meeting, Rohit Sharma and Ajit Agarkar, VVS Laxman
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Wed, 2 Sep 2026 (16:46 IST)
google-news
Gautam Gambhir and Ajit Agarkar

ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉന്നതാധികാര സമിതി യോഗം ചേരുന്നു. മുഖ്യ പരിശീലകൻ ഗൗതം ഗംഭീർ, ചീഫ് സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കർ, സെന്റർ ഓഫ് എക്‌സലൻസ് തലവൻ വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മൺ എന്നിവർക്കൊപ്പം ബിസിസിഐ സെക്രട്ടറി ദേവജിത്ത് സൈക്കിയയും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. 
 
സമീപകാല പ്രകടനം വിലയിരുത്തും 
 
ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ സമീപകാല പ്രകടനങ്ങൾ വിലയിരുത്താനാണ് ബിസിസിഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നതാധികാര സമിതി ചേരുന്നത്. അയർലൻഡിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമായി കളിച്ച ആറ് ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളിൽ ആറിലും ഇന്ത്യ തോൽവി വഴങ്ങിയിരുന്നു. ട്വന്റി 20 ഫോർമാറ്റിൽ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ യോഗമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DotCom (@dotcom_media)

ക്യാപ്റ്റൻമാരുമായി സംസാരിക്കും 
 
ടെസ്റ്റ്, ഏകദിന നായകൻ ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, ടി20 നായകൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ എന്നിവർ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാകും. ഇരുവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ ആരായാനാണ് സാധ്യത. 
 
ഗംഭീർ തെറിക്കുമോ? 
 
ഗൗതം ഗംഭീർ മുഖ്യ പരിശീലക സ്ഥാനത്ത് തുടരുമോ എന്നതിലും ചർച്ചകൾ നടക്കും. ഗംഭീറിന് പകരം വിവിഎസ് ലക്ഷ്മൺ പരിശീലകനായേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. 
 
രോഹിത്തിന്റെ ഭാവി 
 
2027 ഏകദിന ലോകകപ്പ് കളിക്കാൻ രോഹിത് ശർമയുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും ഈ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമാകും. ഗംഭീർ അടുത്ത ലോകകപ്പിന് വേണ്ട എന്നൊരു അഭിപ്രായം ബിസിസിഐയ്ക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട്. ചീഫ് സെലക്ടർ അജിത് അഗാർക്കർ ആണ് രോഹിത്തിനെതിരെ പ്രധാനമായും നിലപാടെടുക്കുക. Also Read: ബിഗ് ബോസിൽ പോകാൻ താത്പര്യമുണ്ട്, പുരുഷ ആക്റ്റിവിസത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കും: രാഹുൽ ഈശ്വർ
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
അയ്യേ നാണക്കേട്, പേസിനെ പേടിച്ച് പരിക്ക് അഭിനയിച്ചോ? ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ ഇമാമിൻ്റെ പരുക്കിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സെലക്ടർ

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കുംപുതിയ നായകനാരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ രോഹിത് ശര്‍മ സജീവ സാന്നിധ്യമാകും.

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,

തോറ്റ് തോറ്റ് മടുത്തു, ഹെഡ് കോച്ചിനെയും 7 താരങ്ങളെയും പുറത്താക്കി,അടിമുടി മാറ്റവുമായി പാകിസ്ഥാൻ,ഹെഡ് കോച്ച് സര്‍ഫറാസ് അഹ്‌മദ്, ബൗളിങ് കോച്ച് ഉമര്‍ ഗുല്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പകരം മൈക്ക് ഹെസ്സന്‍, ആഷ്‌ലി നോഫ്‌കെ എന്നിവരെ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിയമിച്ചു.

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയ

നിനക്ക് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും കളിക്കാമായിരുന്നു, അർജൻ്റീനയെ മാത്രം തിരെഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി, വൈകാരിക കുറിപ്പുമായി ഡി മരിയലിയോ അര്‍ജന്റീനയ്ക്കായി ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിലൂടെ ഞങ്ങള്‍ എക്കാലവും നിന്നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കും.

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്

നീ ബൗളിങ്ങും ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്ത്, ഏകദിനത്തിൽ ശ്രേയസിന് പകരം തിലകിനെ കൊണ്ടുവരാൻ നീക്കം, നിർദേശം നൽകി ടീം മാനേജ്മെൻ്റ്അതേസമയം ടീം മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ ഫവേറേറ്റിസമാണ് കാണാനാവുന്നതെന്നാണ് വാര്‍ത്തയോട് ആരാധകരുടെ പ്രതികരണം.

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽ

ശ്രീലങ്കയെ വിരട്ടാനുള്ള കരുത്ത് ഇന്ത്യൻ പേസ് നിരയ്ക്കുണ്ട്, മറുപടിയുമായി മോണെ മോർക്കൽഈ സാഹചര്യത്തെ ആവേശത്തോടെയാണ് ഞാന്‍ കാണുന്നത്. താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ബൗളിങ് മെച്ചപ്പെടുതിയിട്ടുണ്ട്.

അയ്യേ നാണക്കേട്, പേസിനെ പേടിച്ച് പരിക്ക് അഭിനയിച്ചോ? ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ ഇമാമിൻ്റെ പരുക്കിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സെലക്ടർ

അയ്യേ നാണക്കേട്, പേസിനെ പേടിച്ച് പരിക്ക് അഭിനയിച്ചോ? ലോർഡ്സ് ടെസ്റ്റിലെ ഇമാമിൻ്റെ പരുക്കിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സെലക്ടർഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ലോര്‍ഡ്‌സ് ടെസ്റ്റില്‍ പരിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഓപ്പണിംഗ് ബാറ്റിങ്ങില്‍ ഇമാം ഉള്‍ ഹഖ് ഇറങ്ങാതിരുന്ന സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പാകിസ്ഥാന്‍ സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയിലെ സെലക്ടര്‍.

എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിസ്വാനെയും ഇമാമിനെയും ടീമിലെടുത്തത്?, ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തി പിസിബി, സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നും മിസ്ബാഹ് രാജിവെച്ചു

എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിസ്വാനെയും ഇമാമിനെയും ടീമിലെടുത്തത്?, ചോദ്യം ഉയര്‍ത്തി പിസിബി, സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റിയില്‍ നിന്നും മിസ്ബാഹ് രാജിവെച്ചുമുഹമ്മദ് റിസ്വാനെയും ഇമാം ഉള്‍ ഹഖിനെയും ടെസ്റ്റ് ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചതില്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് വിശദീകരണം തേടിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മിസ്ബായുടെ രാജി.

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കും

ഹാർദ്ദിക് തുടരും, പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റൻ സ്ഥാനം തെറിക്കും, പുതിയ നായകൻ ആരാകണമെന്ന് രോഹിത് തീരുമാനിക്കുംമാസങ്ങളായി തുടരുന്ന ട്രേഡ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സില്‍ തന്നെ തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നിലവില്‍ ഹാര്‍ദ്ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡുകളൊന്നും അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല.

അന്ന് തകർന്നുപോയതാണ് പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ്: ബാബർ-ഷഹീൻ ഭിന്നതയാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് മുൻ താരം

അന്ന് തകർന്നുപോയതാണ് പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ്: ബാബർ-ഷഹീൻ ഭിന്നതയാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് മുൻ താരംപാകിസ്ഥാന്‍ ക്രിക്കറ്റിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് പാക് ടീമിനുള്ളില്‍ ബാബര്‍ അസമും പേസര്‍ ഷഹീന്‍ അഫ്രീദിക്കും ഇടയിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നതയുമെന്ന് മുന്‍ പാക് താരമായ ബാസിത് അലി.