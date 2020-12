"ഞാൻ നിർത്തിയിട്ടില്ല", ഡബിൾ സെഞ്ച്വറികൾ ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് രോഹിത്

ഏകദിനത്തിൽ രോഹിത് ശർമ തന്റെ മൂന്നാം ഡബിൾ സെഞ്ചുറി കണ്ടെത്തിയതിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികമായിരുന്നു ഇന്നലെ. ശ്രീലങ്കക്കെതിരെ 2017 ഡിസംബർ 13നായിരുന്നു ഹിറ്റ്‌മാന്റെ മൂന്നാം ഡബിൾ സെഞ്ചുറി. മൂന്നാം ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയുടെ മൂന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആരാധകർക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം പകർന്ന് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹിറ്റ്‌മാൻ.

രോഹിത്തിന്റെ സെഞ്ചുറി ഓർമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്സിന്റെ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ഹിറ്റ്മാന്‍ കുറിച്ച് വാക്കുകയാണ് ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് വരാനുണ്ടെന്നാണ് ചിത്രത്തിന് കീഴിലെ രോഹിത്തിന്റെ കമന്റ്. നിലവിൽ ഏകദിനത്തിൽ മൂന്ന് ഡബിൾ സെഞ്ചുറികൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ള ഏകതാരമാണ് രോഹിത് ശർമ. ഏകദിനത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്കോറെന്ന റെക്കോർഡും താരത്തിന്റെ പേരിലാണ്.

#OnThisDay in 2017: Sharmaji ka beta aced a test which would be out-of-syllabus for most people - a 3rd 2⃣0⃣0⃣ in ODIs for ‘Hitman’ Sharma.