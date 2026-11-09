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  4. Rajat patidar steps away from ODI cricket ayush badoni as replacement
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 9 November 2026 (11:51 IST)

ഏകദിന ഫോർമാറ്റിൽ എന്നെ പരിഗണിക്കേണ്ട, വിട്ടുനിന്ന് രജത് പാട്ടീധാർ, പകരക്കാരനായി ആയുഷ് ബദോണിയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ എ ടീമിൽ അവസരം

പരിക്കുകളും ഫിറ്റ്‌നസ് പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം തന്നെ ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ബിസിസിഐയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് രജത് പാട്ടീധാര്‍.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (11:53 IST)
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പരിക്കുകളും ഫിറ്റ്‌നസ് പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം തന്നെ ഏകദിന ഫോര്‍മാറ്റിലേക്ക് പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ബിസിസിഐയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ച് രജത് പാട്ടീധാര്‍. നിലവിലുള്ള പരിക്കുകളില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമുക്തി നേടുന്നതുവരെ താല്‍ക്കാലികമായി തന്നെ പരിഗണിക്കരുതെന്നാണ് താരത്തിന്റെ അഭ്യര്‍ഥന. ഇതോടെ ഖത്തറില്‍ നടക്കുന്ന ഐസിസി മെന്‍സ് റൈസിങ് സ്റ്റാര്‍സ് ഏഷ്യാകപ്പിനുള്ള ഇന്ത്യ എ ടീമില്‍ നിന്നും പാട്ടീധാറിനെ ഒഴിവാക്കി. ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെ ബിസിസിഐ തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
 
രജത് പാട്ടീധാറിന് പകരം യുവതാരം ആയുഷ് ബദോണിയെ 15 അംഗ ഇന്ത്യ എ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിലക് വര്‍മ നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ റിങ്കു സിങ്ങാണ് വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍. സമീപകാലത്തായി തുടര്‍ച്ചയായ പരിക്കുകള്‍ താരത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. 2025 ഒക്ടോബറിലെ ആഭ്യന്തര സീസണിലും അദ്ദേഹത്തിന് കാല്‍മുട്ടിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കൂടാതെ 2025 ലെ ഐപിഎല്‍ മത്സരത്തിനിടെ താരത്തിന്റെ വിരലിനും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ എന്ത് പരിക്കാണ് താരം നേരിടുന്നതെന്ന് ബിസിസിഐയോ താരമോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
 
ഇന്ത്യ എ സ്‌ക്വാഡ്: തിലക് വര്‍മ(ക്യാപ്റ്റന്‍), റിങ്കു സിംഗ്(വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍), അഭിഷേക് ശര്‍മ, വൈഭവ് സൂര്യവംശി, പ്രഭ് സിമ്രാന്‍ സിംഗ്, കുമാര്‍ കുശാഗ്ര, സൂര്യാന്‍ഷ് ഷെഡ്‌ജെ,ഷഹബാസ് അഹമ്മദ്, വിപ്രജ് നിഗം, ഹര്‍ഷ് ദുബെ, തനുഷ് കൊട്ടിയാന്‍,ഹര്‍ഷിത് റാണ, പ്രിന്‍സ് യാദവ്, അര്‍ഷദ് ഖാന്‍, ആയുഷ് ബദോണിALSO READ: അക്സറും റുതുരാജും, ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ച് ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സ്, ഏറ്റെടുത്ത് ഡൽഹിയും, ഐപിഎൽ ഡീൽ മണക്കുന്നുവെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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