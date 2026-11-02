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  4. Double Injury Blow for New Zealand: Mark Chapman and Rachin Ravindra Ruled Out of India ODI Series
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 2 November 2026 (18:08 IST)

ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ ചീത്ത സമയം തീരുന്നില്ല, ഇന്ത്യക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ നിന്ന് പരിക്കേറ്റ് ചാപ്മാനും രചിന്‍ രവീന്ദ്രയും പുറത്ത്

ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്ന ന്യൂസിലന്‍ഡ് ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മുന്‍നിര താരങ്ങളുടെ പരിക്ക്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 2 Nov 2026 (16:35 IST)
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ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്‌ക്കൊരുങ്ങുന്ന ന്യൂസിലന്‍ഡ് ടീമിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി മുന്‍നിര താരങ്ങളുടെ പരിക്ക്. ഇന്ത്യയുമായി ടി20 നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം 5 മത്സരങ്ങളുടെ ഏകദിന പരമ്പരയിലാണ് ഇരുടീമുകളും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. രചിന്‍ രവീന്ദ്ര, മാര്‍ക്ക് ചാപ്മാന്‍ എന്നീ താരങ്ങള്‍ക്കാണ് പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് പരമ്പര നഷ്ടമായത്.
 
ഹാംസ്ട്രിംഗ് പരിക്കില്‍ നിന്ന് ചാപ്മാന്‍ ഇനിയും മുക്തനായിട്ടില്ല. തോളിനേറ്റ പരിക്ക് വില്ലനായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് രചിന്‍ രവീന്ദ്രയെ ഒഴിവാക്കാന്‍ ന്യൂസിലാന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് നിര്‍ബന്ധിതരായത്. ഇതോടെ ഈ താരങ്ങളെ ഒഴിവാക്കികൊണ്ട് ന്യൂസിലാന്‍ഡ് തങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ ഏകദിന ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 
ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ഹെന്റി നിക്കോള്‍സ് 
 
പരിക്കേറ്റ താരങ്ങള്‍ക്ക് പകരം പരിചയസമ്പന്നനായ ബാറ്റര്‍ ഹെന്റി നിക്കോള്‍സിനെയും ഡീന്‍ ഫോക്‌സ്‌ക്രോഫ്റ്റിനെയും കിവികള്‍ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ലിസ്റ്റ് എ ക്രിക്കറ്റില്‍ അടുത്തിടെ 119 റണ്‍സോടെ തിളങ്ങിയതോടെയാണ് നിക്കോള്‍സ് റ്റീമില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഇന്ത്യ എ ടീമിനെതിരായ റെഡ്-ബോള്‍ പരമ്പരയ്ക്ക് ശേഷം അവസാന രണ്ട് മത്സരങ്ങളിലാകും ഫോക്‌സ്‌ക്രോഫ്റ്റ് ടീമിനൊപ്പം ചേരുക. അവസാന മത്സരങ്ങളിലേക്കായി പരിഗണിച്ചിരുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റര്‍ ടിം സീഫെര്‍ട്ടും പേസര്‍ മാറ്റ് ഫിഷറും പരമ്പരയില്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും കളിച്ചേക്കും. ടെസ്റ്റ് പരമ്പര കൂടി നടക്കാനിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ആദ്യം 3 മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു സ്‌ക്വാഡിനെയും അടുത്ത 2 മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി മറ്റൊരു സ്‌ക്വാഡിനെയുമാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 
ആദ്യ 3 മത്സരങ്ങളിലേക്കുള്ള ന്യൂസിലന്‍ഡ് സ്‌ക്വാഡ് 
 
മിച്ചെല്‍ സാന്റ്‌നര്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍), മൈക്കല്‍ ബ്രേസ്വെല്‍, ഡെവോണ്‍ കോണ്‍വേ, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഹെന്റി, കൈല്‍ ജാമിസണ്‍, ടോം ലാഥം, ഡാരില്‍ മിച്ചെല്‍, ഹെന്റി നിക്കോള്‍സ്, ഗ്ലെന്‍ ഫിലിപ്‌സ്, ടിം സീഫെര്‍ട്ട്, നാഥന്‍ സ്മിത്ത്,വില്‍ യംഗ്, ബ്ലെയര്‍ ടിക്‌നര്‍.
 
അവസാന 2 ഏകദിനങ്ങള്‍ക്കുള്ള ന്യൂസിലന്‍ഡ് സ്‌ക്വാഡ്
 
മിച്ചെല്‍ സാന്റ്‌നര്‍ (ക്യാപ്റ്റന്‍), ഫിന്‍ അലന്‍, മൈക്കല്‍ ബ്രേസ്വെല്‍, ക്രിസ്റ്റ്യന്‍ ക്ലാര്ക്ക്, ജേക്കബ് ഡഫി, മാറ്റ് ഫിഷര്‍, ഡീന്‍ ഫോക്‌സ്‌ക്രോഫ്റ്റ്, ലോക്കി ഫെര്‍ഗൂസന്‍, മിച്ചെല്‍ ഹേ, നിക്ക് കെല്ലി, ടിം സീഫെര്‍ട്ട്, ബ്ലെയര്‍ ടിക്‌നര്‍, വില്‍ യംഗ്. ALSO READ: അയ്യര്‍ അയ്യേ എന്ന് പറയിക്കുമോ?, ക്യാപ്റ്റന്‍സിയില്‍ നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് ഇനി ശ്രേയസിന്റെ പേരില്‍
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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