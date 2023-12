കഴിവുള്ളവരെ നോക്കി പണം ഇറക്കാന്‍ നന്നായി അറിയാം; 'പൊടി മല്ലിംഗ' മുംബൈയുടെ തുറുപ്പുച്ചീട്ട് ആകുമോ?

29 കാരനായ നുവാന്‍ തുഷാര ശ്രീലങ്കയ്ക്കു വേണ്ടി അഞ്ച് ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആറ് വിക്കറ്റുകള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. 8.71 ആണ് ഇക്കോണമി. വലംകയ്യന്‍ പേസര്‍ ആണ്.



അബുദാബി ടി 10 ലീഗില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് താരം ഈയടുത്ത് നടത്തിയത്. 13 വിക്കറ്റുകളോടെ ലീഗില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് നേടിയവരുടെ പട്ടികയില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് താരം. മുംബൈയുടെ ബൗളിങ് പരിശീലകനായ ലസിത് മല്ലിംഗയാണ് നുവാന്‍ തുഷാരയെ ടീമില്‍ എത്തിച്ചതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചത്.



