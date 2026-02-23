തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026
ഇത്രയും അഹങ്കാരം വേണ്ടായിരുന്നു, സഞ്ജു എവിടെ കളിക്കുമെന്ന് പരിഹസിച്ച സൂര്യ കാണുന്നുണ്ടോ തിലകും അഭിഷേകും കളിച്ച കളി?

പരിചയസമ്പന്നനായ അക്ഷര്‍ പട്ടേലിനെ പുറത്തിരുത്തിയതും മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 23 ഫെബ്രുവരി 2026 (08:08 IST)
ടി20 ലോകകപ്പിലെ നിര്‍ണായകമത്സരത്തില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെതിരായ വിമര്‍ശനം കനക്കുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തില്‍ തന്നെ ടോപ് ഓര്‍ഡറിലെ ദൗര്‍ബല്യങ്ങള്‍ പ്രകടമായിരുന്നെങ്കിലും മോശം ഫോമില്‍ കളിക്കുന്ന തിലക് വര്‍മയേയും അഭിഷേകിനെയും മാറ്റാന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിന് മുന്‍പായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ വിഷയമായെങ്കിലും സഞ്ജു എവിടെ കളിക്കാന്‍?, തിലകിന് പകരമോ?, അഭിഷേകിന് പകരമോ എന്ന് പരിഹസിക്കുകയാണ് നായകന്‍ സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ചെയ്തത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ ലോകകപ്പില്‍ അക്കൗണ്ട് തുറന്നെങ്കിലും ഓരോ പന്തിനെയും പ്രഹരിക്കാനുള്ള അഭിഷേനുള്ള ത്വര ഇന്നലെ മുതലെടുക്കപ്പെട്ടു. ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ എതിരാളികള്‍ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയ ഓഫ്‌സ്പിന്‍ ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ് ടോപ് ഓര്‍ഡറിനെ തകര്‍ക്കാന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയും പയറ്റിയത്. എക്‌സ്ട്രാ പേസ് നല്‍കാതെ ബൗളര്‍മാരും പന്തെറിയഞ്ഞതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ബാറ്റര്‍മാരുടെ നില പരുങ്ങലിലായി. പരിചയസമ്പന്നനായ അക്ഷര്‍ പട്ടേലിനെ പുറത്തിരുത്തിയതും മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കക്കെതിരെ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ശേഷിക്കുന്ന മത്സരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നിര്‍ണായകമായി. സിംബാബ്വെ, വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് എന്നിവരുമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത മത്സരങ്ങള്‍. ഈ മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും മുനയൊടിഞ്ഞ ഇന്ത്യന്‍ ടോപ് ഓര്‍ഡറില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തയ്യാറാകുമോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ആരാധകര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്. സഞ്ജു സാംസണ്‍ മികച്ച ഫോമിലല്ലെങ്കില്‍ കൂടിയും സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ ലെഫ്റ്റ്- റൈറ്റ് കോമ്പിനേഷന്‍ നല്‍കുന്ന ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്നും 6-7 ലെഫ്റ്റ് ബാറ്റര്‍മാര്‍ നിറഞ്ഞ ടീമിനേക്കാള്‍ സഞ്ജു അടങ്ങിയ ടീം ബാലന്‍സ് നല്‍കുമെന്നും ക്രിക്കറ്റ് നിരീക്ഷകര്‍ പറയുന്നു. അതേസമയം വരും മത്സരങ്ങളിലും അഭിഷേകിനെയും തിലകിനെയും തന്നെയാകുമോ ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടതാണ്.




