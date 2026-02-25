ഡേവിഡ് മില്ലറെ പ്രശംസിച്ചു, ഇൻഫ്ലുവൻസർക്ക് ബലാത്സംഗ ഭീഷണി; സൈബർ അതിക്രമത്തിനെതിരെ പോലീസ് പരാതി നൽകി

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (12:54 IST)
ടി20 ലോകകപ്പ് സൂപ്പര് 8 ഘട്ടത്തില് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ 76 റണ്സിന് തകര്ത്തതിന് പിന്നാലെ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് താരം ഡേവിഡ് മില്ലറെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട്
വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സോഷ്യല് മീഡിയ ഇന്ഫ്ലുവന്സര് ആര്ജെ പ്രിന്സി പരീഖിനെതിരെ സൈബര് ആക്രമണം.മില്ലര്ക്കൊപ്പമുള്ള റീല്സ് വൈറലായതിന് പിന്നാലെ തനിക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ ഭീഷണികളും ബോഡി ഷെയിമിംഗും ഉണ്ടായതായി പ്രിന്സി വെളിപ്പെടുത്തി.
അഹമ്മദാബാദില് നടന്ന മത്സരത്തില് 35 പന്തില് 63 റണ്സ് നേടികൊണ്ട് ഡേവിഡ് മില്ലറായിരുന്നു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. മത്സരത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഡേവിഡ് മില്ലറെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിന്സി വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മില്ലറുടെ ബാറ്റിംഗ് മികവിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ. എന്നാല് ഈ വീഡിയോ വൈറലായതോറ്റെ തനിക്കെതിരെ മോശം കമന്റുകളും ഭീഷണികളും വന്നെന്നും ഇതോടെ ഫെയ്സ്ബുക്കില് നിന്നും വീഡിയോ നീക്കിയെന്നും പ്രിന്സി പറയുന്നു. തനിക്കെതിരായ അതിക്രമത്തിനെതിരെ പോലീസില് പരാതി നല്കുമെന്ന് പ്രിന്സി വ്യക്തമാക്കി.
'ഇന്ത്യ തോറ്റതില് എനിക്കും വേദനയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ക്രിക്കറ്ററെ അഭിനന്ദിച്ചതിന് ഒരു പെണ്കുട്ടിക്കെതിരെ ഇത്ര ക്രൂരതകള് ആവശ്യമുണ്ടോ?'
പ്രിന്സി ചോദിക്കുന്നു. വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ വന്ന കമന്റുകള് തന്നെ തകര്ത്തുകളഞ്ഞെന്നും പ്രിന്സി പറഞ്ഞു.