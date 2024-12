എന്നാല്‍ രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്‌സില്‍ യശ്വസി ജയ്‌സ്വാളി(161)ന്റെയും വിരാട് കോലിയുടെയും(100) സെഞ്ചുറികളുടെ കരുത്തില്‍ ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ ബാറ്റിംഗിനിടെ ഓസീസ് പേസര്‍ മിച്ചല്‍ സ്റ്റാര്‍ക്കിന്റെ പന്തുകള്‍ക്ക് വേഗതയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ യുവതാരമായ യശ്വസി ജയ്‌സ്വാള്‍ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിലെ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ ജയ്‌സ്വാളിനെ മടക്കിയാണ് സ്റ്റാര്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കിയത്.

FIRST BALL OF THE TEST!



Mitchell Starc sends Adelaide into delirium.#AUSvIND | #PlayOfTheDay | @nrmainsurance pic.twitter.com/pIPwqlX3dJ