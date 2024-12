പെര്‍ത്തില്‍ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ ജയ്‌സ്വാളും സ്റ്റാര്‍ക്കും പരസ്പരം സ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിരുന്നു. ഹര്‍ഷിത് റാണയുടെ പന്ത് നേരിട്ടപ്പോള്‍ 'നിന്നേക്കാള്‍ വേഗതയില്‍ ഞാന്‍ പന്തെറിയും' എന്ന് സ്റ്റാര്‍ക് പരിഹസിച്ചിരുന്നു. അതിനു പകരമായി സ്റ്റാര്‍ക്കിന്റെ പന്ത് നേരിട്ട ശേഷം 'ബോള്‍ വളരെ പതുക്കെയാണല്ലോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്' എന്നായിരുന്നു ജയ്‌സ്വാള്‍ പെര്‍ത്ത് ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സിനിടെ സ്റ്റാര്‍ക്കിനെ ട്രോളിയത്. മാത്രമല്ല സ്റ്റാര്‍ക്കിനെ സിക്‌സര്‍ പായിച്ച ശേഷമുള്ള ജയ്‌സ്വാളിന്റെ നില്‍പ്പും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായിരുന്നു. പെര്‍ത്ത് ടെസ്റ്റില്‍ തനിക്കുമേല്‍ ജയ്‌സ്വാള്‍ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചത് സ്റ്റാര്‍ക്കിനു അത്ര പിടിച്ചിട്ടില്ല. അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് സ്റ്റാര്‍ക് ഇന്ന് അഡ്‌ലെയ്ഡില്‍ നല്‍കിയത്.



Ball is coming too slow!



Jaiswal, I hope you learn something today. You don't humiliate the legend the way you did that day, if you are having good day then stay humble coz what you did that day coming to haunt you today.



That day, I felt bad for Starc.pic.twitter.com/QOQeoPKYRa