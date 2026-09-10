പോണ്ടിംഗും സ്റ്റീവ് വോയും പിന്നിൽ, ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ച് ജോ റൂട്ട്, മുന്നിൽ ഇനി സച്ചിനും ആൻഡേഴ്സണും
ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റില് മറ്റൊരു അപൂര്വനേട്ടം കൂടി സ്വന്തമാക്കി ഇംഗ്ലണ്ട് നായകനായ ജോ റൂട്ട്. പാകിസ്ഥാനെതിരായ മൂന്നാം ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റില് ഇറങ്ങിയതോടെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള് കളിച്ച താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് ഓസ്ട്രേലിയന് ഇതിഹാസങ്ങളായ സ്റ്റീവ് വോ, റിക്കി പോണ്ടിംഗ് എന്നിവരെ ജോ റൂട്ട് മറികടന്ന് ജോ റൂട്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
ബര്മിങ്ഹാമിലെ എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണില് നടക്കുന്നത് റൂട്ടിന്റെ 169മത്തെ ടെസ്റ്റ് മത്സരമാണ്. 2012 ഡിസംബറില് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നാഗ്പൂരില് ടെസ്റ്റ് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച റൂട്ട് നിലവില് 200 ടെസ്റ്റ് മത്സരങ്ങള് കളിച്ച ഇതിഹാസതാരം സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്, 188 മത്സരങ്ങള് കളിച്ചിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ആന്ഡേഴ്സണ് എന്നിവര്ക്ക് മാത്രം പിന്നിലാണ്. ഇതിന് എല്ലാ ഫോര്മാറ്റിലുമായി ഇംഗ്ലണ്ടില് ജോ റൂട്ട് കളിക്കുന്ന 200മത്തെ അന്താരാഷ്ട്രമാണിത്. ALSO READ: ഒറ്റ കളി, അടിച്ചെടുത്തത് 350 റൺസ്, 39 വർഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയെഴുതി ഇഷാൻ കിഷൻ